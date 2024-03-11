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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

أحمد الفيشاوي يكشف عن أكبر مخاوفه وكوبري 6 أكتوبر السبب

أحمد الفيشاوي
أحمد الفيشاوي

تحدث النجم أحمد الفيشاوي، عن أكبر مصدر للحيرة في حياته هو حلم يتكرر كثيرا في منامه، بإنه يجلس بجوار السائق في سيارة ويسقطان من أعلى كوبري 6 أكتوبر، ويستيقظ قبل أن يرتطما بالأرض.

أحمد الفيشاوي يكشف أسباب عقدته بكوبري 6 أكتوبر

أضاف أحمد الفيشاوي فى حديثه، قائلاً: "كل ما أكون على كوبري 6 أكتوبر بيبقي عندي العقدة دي وبقول يا رب أمشي".

أحمد الفيشاوي 

أكد أحمد الفيشاوي، معلقاً: "أحاول تطوير نفسى دائما، وأستخدم آلاف الأقنعة، مثلا عندما أكون غاضبا ويطلب مني شخص أن يلتقط صورة معي أستجيب له حتى لا أحرجه، وهناك قناع الخشب وأعني بذلك امتناعي عن الكلام عندما كنت أتشاجر مع صديقة لي، في الماضي كنت أنفعل كثيرا، أقصد منذ 3 سنوات عندما كنت متزوجا، كنت عصبيا، لكن الأمر يصل إلى استخدام العنف، ولم أكن سعيدا بهذا الأمر، ولكن الآن أنا حر، ولم أعد أهتم إلا بأبنائي وأصبحت أكثر راحة".

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