الإثنين 11 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مسلسل عتبات البهجة| ملخص الحلقة الأولى الشرطة تبحث عن بهجت

يحيي الفخراني
يحيي الفخراني

يقف بهجت أمام غرفة حفيدة عمر "خالد شباط" و يتجسس علية، تشاهده حفيدته جميلة " بسنت أبو باشا" و تلومة، يخرج عمر من غرفته و يطلب من جده منحه حريته و عدم التدخل في حياته.
تطلب جميلة من جدها بهجت أموال لشراء هدية لصديقتها " بسنت"، يقاطعها عمر و يطلب من جده مبلغ مالي كبير لكورسات الجامعه، يشعر بهجت بضيق اليد أمام طلبات أحفادة.
يتصل بهجت بصديقه الوحيد عرفان "صلاح عبد الله" دون رد، و يظهر على عرفان تركيزه في قراءة كتاب عن الأعشاب، و تقاطعة زوجته علية "سماء إبراهيم" و تتشاجر معه و تطلب منه السفر لابنهم الوحيد في كندا، و يخالفها الرأي.
تحكم علية بهجت في المشكلة و يعتذر منها، يعطي بهجت بعض النصائح لعرفان ليدبر أموره مع علية.
تظهر نعناعة "چومانا مراد" صاحبة كشك حلويات و بينما يظهر زبون يطلب منها خط تليفون بدون أوراق توافق و ترفع عليه السعر، تنزعج نعناعة من وجود بهجت و تطلب من الزبون الإنصراف.
تقابل معناعة بهجت بترحاب شديد، يطلب منها بهجت التحدث معها، يثني عرفان على جمال نعناعة.
يشتكي بهجت لعرفان من قلة الأموال و ينصحه عرفان باللجوء للجامعات الحكومية، يؤكد له بهجت عدم تهاونه في تعليم أحفاده اليتامى و يصر على محاولاته لتوفير الأموال اللزمة لهم.
يطلب تيتا " عنبة" مساعدة بهجت ليصبح مطرب مهرجانات مشهور.
تنزعج الجارة سميرة "ليلى عز العرب" من صوت تيتا و تخرج لتلوم بهجت على سماحه لتيتا بالغناء، و يعتذر منها.
تطلب نعناعة من أختها فلة " هنادي مهنا" ان تقف مكانها في الكشك و تترك التليفون من يدها حتى تنتهي من الحديث مع بهجت.
يطلب بهجت من نعناعة شريكته في الكشك أموال و تنزعج نعناعة من طلبه.
يغار عيطة "علاء مرسي" زوج نعناعة من وجودها مع بهجت و ينهي حديثهم و يطلب منها النهوض معه.
يتشاجر معها عيطة و تؤكد له نعناعة ان بهجت في سن والدها. 
يظهر عبد البديع "هشام إسماعيل" وحش الكمياء و هو يدرس الطلبه في السنتر التعليمي بطريقة الأغاني، يطلب بهجت من عبد البديع بصفته شريكة بعض الأموال و يتحجج عبد البديع بضيق الحال، ينهره بهجت و يأخذ منه مبلغ مالي.
يعود بهجت للمنزل و يجد جارته منال " وفاء صادق" زوجة عبد البديع و هي تدرس للطلبه لغة عربية و تخطئ في النطق، يحرجها بهجت أمام طلابها و يطلب منها إعراب الجملة.
يتركها بهجت و يدخل منزله و تقابله دادة أحفاده شوقية "حنان يوسف"، يتشاجر عمر مع جميلة و يطلب منها عدم صداقة محمود "يوسف عثمان" ابن السائق و ترفض جميلة، و يتدخل بهجت بينهم.
بينما يغازل بهجت إحداهن في التليفون، يسمع طرق الباب بشده و يجد البوليس أمامه.

مواد متعلقة

مسلسل عتبات البهجة| القبض على يحيي الفخراني في الحلقة الأولى

دراما رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل "عتبات البهجة" للنجم يحيى الفخراني

رمضان 2024.. ترجمة مسلسل "عتبات البهجة" بطولة يحيي الفخراني بلغة الإشارة

بعد غياب عامين.. يحيي الفخرانى "يوتيوبر" فى عتبات البهجة

يحيي الفخراني وصلاح عبد الله فى كواليس عتبات البهجة استعدادًا لرمضان

الجريدة الورقية