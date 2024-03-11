مسلسل عتبات البهجة| ملخص الحلقة الأولى الشرطة تبحث عن بهجت

يقف بهجت أمام غرفة حفيدة عمر "خالد شباط" و يتجسس علية، تشاهده حفيدته جميلة " بسنت أبو باشا" و تلومة، يخرج عمر من غرفته و يطلب من جده منحه حريته و عدم التدخل في حياته.

تطلب جميلة من جدها بهجت أموال لشراء هدية لصديقتها " بسنت"، يقاطعها عمر و يطلب من جده مبلغ مالي كبير لكورسات الجامعه، يشعر بهجت بضيق اليد أمام طلبات أحفادة.

يتصل بهجت بصديقه الوحيد عرفان "صلاح عبد الله" دون رد، و يظهر على عرفان تركيزه في قراءة كتاب عن الأعشاب، و تقاطعة زوجته علية "سماء إبراهيم" و تتشاجر معه و تطلب منه السفر لابنهم الوحيد في كندا، و يخالفها الرأي.

تحكم علية بهجت في المشكلة و يعتذر منها، يعطي بهجت بعض النصائح لعرفان ليدبر أموره مع علية.

تظهر نعناعة "چومانا مراد" صاحبة كشك حلويات و بينما يظهر زبون يطلب منها خط تليفون بدون أوراق توافق و ترفع عليه السعر، تنزعج نعناعة من وجود بهجت و تطلب من الزبون الإنصراف.

تقابل معناعة بهجت بترحاب شديد، يطلب منها بهجت التحدث معها، يثني عرفان على جمال نعناعة.

يشتكي بهجت لعرفان من قلة الأموال و ينصحه عرفان باللجوء للجامعات الحكومية، يؤكد له بهجت عدم تهاونه في تعليم أحفاده اليتامى و يصر على محاولاته لتوفير الأموال اللزمة لهم.

يطلب تيتا " عنبة" مساعدة بهجت ليصبح مطرب مهرجانات مشهور.

تنزعج الجارة سميرة "ليلى عز العرب" من صوت تيتا و تخرج لتلوم بهجت على سماحه لتيتا بالغناء، و يعتذر منها.

تطلب نعناعة من أختها فلة " هنادي مهنا" ان تقف مكانها في الكشك و تترك التليفون من يدها حتى تنتهي من الحديث مع بهجت.

يطلب بهجت من نعناعة شريكته في الكشك أموال و تنزعج نعناعة من طلبه.

يغار عيطة "علاء مرسي" زوج نعناعة من وجودها مع بهجت و ينهي حديثهم و يطلب منها النهوض معه.

يتشاجر معها عيطة و تؤكد له نعناعة ان بهجت في سن والدها.

يظهر عبد البديع "هشام إسماعيل" وحش الكمياء و هو يدرس الطلبه في السنتر التعليمي بطريقة الأغاني، يطلب بهجت من عبد البديع بصفته شريكة بعض الأموال و يتحجج عبد البديع بضيق الحال، ينهره بهجت و يأخذ منه مبلغ مالي.

يعود بهجت للمنزل و يجد جارته منال " وفاء صادق" زوجة عبد البديع و هي تدرس للطلبه لغة عربية و تخطئ في النطق، يحرجها بهجت أمام طلابها و يطلب منها إعراب الجملة.

يتركها بهجت و يدخل منزله و تقابله دادة أحفاده شوقية "حنان يوسف"، يتشاجر عمر مع جميلة و يطلب منها عدم صداقة محمود "يوسف عثمان" ابن السائق و ترفض جميلة، و يتدخل بهجت بينهم.

بينما يغازل بهجت إحداهن في التليفون، يسمع طرق الباب بشده و يجد البوليس أمامه.