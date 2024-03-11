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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مودرن فيوتشر يتعادل سلبيًا مع الاتحاد السكندري في الشوط الأول

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مواجهة مودرن فيوتشر والاتحاد السكندري في اللقاء المقام بينهما حاليا على إستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من منافسات دوري نايل. 

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ولعب مودرن فيوتشر اللقاء بتشكيل مكون من..

في حراسة المرمى: محمود جنش

في خط دفاع: باسم علي ، محمود رزق، علي الفيل ، محمد ربيعة
 

في خط وسط: عمرو السيسي ، حساني اموراني ، محمد فاروق ، علي زعزع ، جوناثان نجويم 

في خط هجوم: أحمد عاطف
 

فيما جاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي..
المهدي سليمان _ شریف رضا _ محمود شبانة _ إسلام ابو سليمة _ كريم الديب _ مورو ساليفو _ خالد الغندور _ عمرو صالح _ عبد الغني محمد _ بيكالي اوبامي _ مابولولو .

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