حدث في يوم 1 رمضان.. تعرف على أهم الأحداث التاريخية أبرزها "عودة الرسول وجيش المسلمين إلى المدينة المنورة"

هناك العديد من الأحداث الهامة التي وقعت في أول يوم من شهر رمضان المعظم ، تستعرض بوابة الوفد فى السطور التالية أبرز الأحداث اول يوم فى شهر رمضان المبارك..



عودة الرسول وجيش المسلمين إلى المدينة المنورة بعد انتهاء غزوة تبوك.. 9 هـ

كانت عودة النبي وجيش المسلمين في مثل هذا اليوم الموافق 1 رمضان في العام التاسع من الهجرة من غزوة تبوك أو كما يطلق عليها "ساعاة العسرة"، حيث استشار فيها النبي – صلوات الله عليه – أصحابه في مجاوزة تبوك إلى ما هو أبعد منها من ديار الشام ، فأشار عليه الفاروق عمر – رضي الله عنه – بالعودة إلى المدينة، وبالفعل عاد الرسول وجيش المسلمين إلى المدينة، ورفع النبي كفيه يدعو الله قائلا: "الحمد لله على ما رزقنا في سفرنا هذا من أجر وحسبة"، وتعد هذه الغزوة هي آخر الغزوات التي خاضها رسول الله – صلى الله عليه وسلم - حيث خرج الرسول في هذه الغزوة في رجب عام 9 هـ بعد العودة من حصار الطائف بحوالي 6 أشهر، وهي الغزوة التي عاتب الله تعالى من تخلف عن الخروج فيها.

الفتح الإسلامي لمصر على يد عمر بن العاص .. 20 هـ

في مثل هذا اليوم من عام 20 بعد الهجرة، استطاع المسلمون في عهد أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – بقيادة عمرو بن العاص من دخول مصر وأصبحت مصر بعدها بلدا إسلامية، حيث حاصر عمرو بن العاص حصن نابليون لمدة 7 أشهر، فأرسل المقوقس إليه يفاوضه مقابل رجوع المسلمين إلى بلادهم، لكن عمرو بن العاص رفض، واستمر بعدها الحصار حتى استسلم الروم، وبعد سقوط حصن نابليون، فقد الروم معظم مواقعهم الهامة في مصر، فتمركزوا في الأسكندرية، ورأى عمرو بن العاص أن مصر لم تسلم من الروم طالما الأسكندرية ما زالت تحت سيطرتهم، فاتجه إلى المدينة وحاصرها لمدة 4 أشهر، ثم اقتحمها، ثم وقعت معاهدة الأسكندرية مع عمرو بن العاص والتي نصت على انتهاء حكم الدولة البيزنطية لمصر وجلاء الروم عنها.



فتح الأندلس على يد موسى بن نصير.. 91 هـ

تمكن المسلمون في مثل هذا اليوم من عام 91 هـ بقيادة موسى بن نصير في عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبدالملك من فتح الأندلس، حيث قام "موسى بن نصير" بتجهيز حملة استطلاعية لاكتشاف الطريق لغزو الأندلس منها مجوعة بقيادة "طريف بن مالك"، وبالفعل نزل المسلمون إلى الشاطىء الجنوبي لبلاد الأندلس بقيادة "طريف بن مالك" وتمكنوا من غزو بعض الثغور الجنوبية التي مهدت الطريق لفتح الأندلس.





وفاة الخليفة الأموي مراون بن الحكم .. 65 هـ

في مثل هذا اليوم من عام 65 من الهجرة ، توفى الخليفة الأموي مراون بن الحكم رابع خلفاء الدولة الأموية في دمشق، ومؤسس الدولة الأموية الثانية، كان من سادات قريش، وكان كاتبا لعثمان بن عفان – رضي الله عنه – أثناء خلافته، وكان ثقة من رواة الحديث.

· وفاة نفيسة بنت الحسن.. 208 هـ

في مثل هذا اليوم من عام 208 من الهجرة، توفيت نفيسة بنت الحسن – رضي الله عنها - إحدى سيدات أهل البيت وحفيدة الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب ، اشتهرت بعبادتها وزهدها وعدلها، وينسب إليها المسجد الشهير في مصر.





· وفاة الفيلسوف ابن سينا.. 427 هـ

في مثل هذا اليوم من عام 427 من الهجرة، توفى العالم الفيسلوف ابن سينا، الذي ولد بقرية بالقرب من بخارى " أوزبكستان حاليا"، اشتهر بالطب والفلسفة، عُرف باسم عُرف باسم (الشيخ الرئيس) وسماه الغربيون بـ (أمير الأطباء وأبو الطب الحديث في العصور الوسطى)، وقد ألّف 200 كتابا في مواضيع مختلفة، ويعد أول من كتب عن الطب في العالم، ويعتبر كتابه ( القانون في الطب) من أشهر ما كتب في مجال الطب والذي ظل لسبعة قرون متوالية المرجع الرئيسي في علم الطب.





مولد ابن خلدون .. 732 هـ

في مثل هذا اليوم من عام 732 هـ، ولد العلامة ابن خلدون بتونس، ويعتبر مؤسس علم الاجتماع، وبرع في الكثير من العلوم منها الفلسفة وعلم الاقتصاد وعلم الأحياء، له العديد من المؤلفات الشهيرة يأتي في مقدمتها كتابه الشهير (مقدمة ابن خلدون) ، بالإضافة إلى (تاريخ ابن خلدون) و (شفاء السائل لتهذيب المسائل) وغيرها.