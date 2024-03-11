محافظ الغربية يتابع جهود الوحدات المحلية في النظافة خلال أيام شهر رمضان

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام جهود الوحدات المحلية فى إستمرار أعمال النظافة والتجميل ورفع الاشغالات بالطرق والميادين الرئيسية ومحيط المدارس والمستشفيات إستعدادًا لشهر رمضان المبارك.

وذلك ضمن الخطة المتكاملة التى وضعتها المحافظة، للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة نظيفة لهم

ووجه محافظ الغربية الشكر لعمال النظافة الذين يؤدون عملهم بجد وكفاح ،وهم صائمون في نهار رمضان، من اجل إظهار الشوارع والميادين بالمحافظة بالشكل الحضاري الذي يليق بها .

واكد رحمي، أن المحافظة تُولى اهتماماً بالغاً بملف النظافة للعمل على توفير بيئة حضارية نظيفة من خلال استمرار حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بمختلف مدن وقرى المحافظة مع استمرار تنفيذ حملات التجميل والتشجير؛ للارتقاء بمنظومة النظافة وإظهار المحافظة بالشكل الحضارى الذى يليق بها.