طب عين شمس تحتفل باليوم العالمي للأمراض النادرة

نظم قسم الوراثة الطبية بكلية الطب جامعة عين شمس بمشاركة الجمعية المصرية للأمراض الوراثية و مركز الوراثة وشركة نيوتريشيا احتفال باليوم العالمي للأمراض النادرة و الذي يوافق نهاية فبراير من كل عام (Rare disease day ).

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس.

تفاصيل احتفالية طب عين شمس

واختارت كلية طب عين شمس الاعتلال الدماغي الناتج عن أمراض التمثيل الغذائي كموضوع لهذه السنة

Rare Disease Day Metabolic

Encephalopathies

واهتم الاحتفال هذا العام على الأبحاث العلمية الخاصة بالأمراض النادرة ومدى أهميتها لجعل الاحتمالات لا حدود لها في علاج المرضى وتيسير عملية تشخيصهم وإيجاد علاج خاص بهم.

استهلت الدكتورة سلاف محمد رئيس قسم الوراثة الطبية بكلية الطب جامعة عين شمس الاحتفال بالترحيب بالسادة الحضور وقدمت تعريفاً لليوم العالمي للأمراض النادرة و نسبة الإصابة بها في مصر و العالم و أن الأسباب الوراثية والتى تمثل ٧٠% من هذه الأمراض و معظم ممن يعانون منها من الأطفال ،كما أشارت إلى كيفية علاج الإعتلال الدماغي نتيجة أمراض التمثيل الغذائي .



وفى الختام تم مناقشة الحضور فى الدروس المستفادة و أهمية التشخيص المبكر و علاج أمراض التمثيل الغذائي لمنع مضاعفات الاعتلال الدماغي، بحضور أطباء من طلبة الدراسات العليا و أطباء الإمتياز وأطباء هيئة التامين الصحي من مختلف المحافظات.