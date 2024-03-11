رايا أبي راشد تتألق بفستان ساحر

خطفت الإعلامية اللبنانية رايا ابي راشد عدسات الصحافة والإعلام اثناء ظهورها على السجادة الحمراء لتكن محط أهتمام واعجاب المعنيين بالموضة.

وتألقت رايا ابي راشد بإطلالة ساحرة، مزجت بين الأناقة والجاذبية في آن واحد، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، بدون أكمام، مكشكش من الأمام، صمم من قماش ناعم لامع باللون الكشمير لتتناغم مع لون بشرتها.

وتزينت ببعض المجوهرات الماسية المرصعه بالأحجار الفاخرة لتزيد من فخامة إطلالة.

اما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.

رايا ابي راشد

ريّا أبي راشد من مواليد(12 مايو 1977 -)، مذيعة لبنانية ومقدمة برامج تلفزيونية وصحفية ومنتجة في شبكة إم بي سي منذ عام 2003.

منذ عام 2010 وهي تقوم بتقديم برنامج المواهب الشهير أرابز غوت تالنت إلى جانب مغني الراب السعودي قصي خضر. كما تنفرد بتقديم برنامجها الخاص سكووب. الذي يغطي آخر أخبار هوليود بالإضافة إلى استضافتها لأبرز المشاهير من الممثلين.

بدأت حياتها المهنية كصحفية في بيروت قبل انتقالها إلى المملكة المتحدة بعام 1999، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والماجستير في السينما وعلى درجة الماجستير في الصحافة والإذاعة من جامعة وستمنستر، لندن. تتحدث عدة لغات بطلاقة، وهنّ العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية.

تعتبر ريّا أول محاورة عربية تدخل كواليس نجوم السينما والموسيقى والفن الغربي، ومن هنا توسعت نشاطاتها بعد حصولها على شهادة ماجستير في الصحافة المرئية في لندن؛ لتشمل إعداد وتقديم برنامج «سكووب» في عام 2005 الذي تقوم ريّا فيه بمحاورة نجوم الغرب. وتعتبر ريّا برنامج «سكووب» أهم إنجازاتها كمحاورة خاصة.