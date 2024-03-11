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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

بوسي بفستان لافت في العرافة

بوابة الوفد الإلكترونية

نشرت الفنانة بوسي احدث صورها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر انستجرام اثناء استضافتها في برنامج " العرافة".

وبدت بوسي بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، بأكمام طويلة، صمم من قماش اللاميه، باللون البنيك، الفستان عكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي فيما انتعلت حذاء بكعب عال.
واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة  فوق كتفيها بشكل انسيابي بشكل انسيابي ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.
بوسي 
بوسي (1 سبتمبر 1981 -) مغنية شعبية وممثلة مصرية ، اسمها الحقيقى ياسمين محمد شعبان أمين.
اتولدت بوسي يوم 1 سبتمبر 1981 فى مدينة الزقازيق فى محافظة الشرقيه ، ابتدت حياتها الفنية بأنها تغني في الأفراح الشعبية في محافظة الشرقيه من وهي صغيرة في سن 16 سنة ، وبعد كده اشتغلت في كباريهات شارع الهرم .

في سنة 2012 اتشهرت بوسى بعدما غنت أغنيتها المشهورة آه يا دنيا فى فيلم الالمانى .

 

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