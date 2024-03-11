ختام فاعليات بطولة البادل الودية الثانية بإنبي

بمشاركة واسعة من أعضاء الجمعية العمومية

أختتمت فعاليات بطولة نادى إنبى الثانية للبادل تحت إسم الراحل مهندس/ شريف العقاد ، والتى نظمتها إدارة النشاط الرياضى بالنادى للسادة أعضاء الجمعية العمومية وأسرهم ، بمشاركة 40 لاعب ( 20 فريقاً ) ، من مختلف الأعمار السنية ، حيث أقيمت البطولة على ملاعب نادى سكاى بالتجمع الخامس ، وبمجموع جوائز مالية للبطولة بلغت ( 10,000 عشرة اَلاف جنيه).

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شهدت البطولة حضور وتواجد الأستاذ أيمن الشريعى رئيس نادى إنبى منذ الصباح الباكر ، مع المهندس محمد السيد عضو مجلس الإدارة والمشرف على البطولة والمهندس أيمن جاد عضو مجلس الإدارة ، حيث حرصوا مع ختام فاعليات البطولة على تهنئة جميع المشاركين بالبطولة مع توزيع جوائز تشجيعية ، بالإضافة لتوزيع الجوائز المالية لكافة اللاعبين الفائزين بالمراكز من الأول للثالث .

وجاءت المراكز الثلاثة الأولي في البطولة كالتالي :-

1- في المركز الأول فريق "Titans" .

2- وفي المركز الثاني فريق "1907" .

3- وفي المركز الثالث فريق "Ossada" .

فيما عبر الأستاذ أيمن الشريعى رئيس نادى إنبى عن سعادته بجميع المشاركين فى البطولة ، حيث أثنى سيادته على التنظيم الرائع والحضور المشرف لجميع أعضاء الجمعية العمومية وأسرهم ، مؤكداً بأن البطولة أقيمت على أسم الراحل مهندس شريف العقاد تكريمًا لذكراه العطرة سواء داخل شركة إنــبى أو فى الكرة الخماسية بالنادى .

فيما أكد المهندس محمد السيد عضو مجلس الادارة و المشرف على البطولة عن سعادته البالغة بنجاح البطولة الثانية للبادل ، مؤكداً أن ميزة اللعبة انها تسمح لجميع الأعمار السنية بالمشاركة في تلك البطولات ، مضيفاً بأن النادى سيواصل الفترة المقبلة إقامة المزيد من البطولات الودية المجمعة لخدمة أعضاء الجمعية العمومية .