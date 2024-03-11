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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بمشاركة واسعة من أعضاء الجمعية العمومية

ختام فاعليات بطولة البادل الودية الثانية بإنبي

بطولة البادل
بطولة البادل

أختتمت فعاليات بطولة نادى إنبى الثانية للبادل تحت إسم الراحل مهندس/ شريف العقاد ، والتى نظمتها إدارة النشاط الرياضى بالنادى للسادة أعضاء الجمعية العمومية وأسرهم ، بمشاركة 40 لاعب ( 20 فريقاً ) ، من مختلف الأعمار السنية ، حيث أقيمت البطولة على ملاعب نادى سكاى بالتجمع الخامس ، وبمجموع جوائز مالية للبطولة بلغت ( 10,000 عشرة اَلاف جنيه).

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شهدت البطولة حضور وتواجد الأستاذ أيمن الشريعى رئيس نادى إنبى منذ الصباح الباكر ، مع المهندس محمد السيد عضو مجلس الإدارة والمشرف على البطولة والمهندس أيمن جاد عضو مجلس الإدارة ، حيث حرصوا مع ختام فاعليات البطولة على تهنئة جميع المشاركين بالبطولة مع توزيع جوائز تشجيعية ، بالإضافة لتوزيع الجوائز المالية لكافة اللاعبين الفائزين بالمراكز من الأول للثالث .

وجاءت المراكز الثلاثة الأولي في البطولة كالتالي  :-
1- في المركز الأول فريق "Titans" .
2- وفي المركز الثاني فريق "1907" .
3- وفي المركز الثالث  فريق "Ossada" .

فيما عبر الأستاذ أيمن الشريعى رئيس نادى إنبى عن سعادته بجميع المشاركين فى البطولة ، حيث أثنى سيادته على التنظيم الرائع والحضور المشرف لجميع أعضاء الجمعية العمومية وأسرهم ، مؤكداً بأن البطولة أقيمت على أسم الراحل مهندس شريف العقاد تكريمًا لذكراه العطرة سواء داخل شركة إنــبى أو فى الكرة الخماسية بالنادى .

فيما أكد المهندس محمد السيد عضو مجلس الادارة و المشرف على البطولة عن سعادته البالغة بنجاح البطولة الثانية للبادل ، مؤكداً أن ميزة اللعبة انها تسمح لجميع الأعمار السنية بالمشاركة في تلك البطولات ، مضيفاً بأن النادى سيواصل الفترة المقبلة إقامة المزيد من البطولات الودية المجمعة لخدمة أعضاء الجمعية العمومية .

 

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