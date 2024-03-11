عاجل
"الآيس لحس دماغه".. سائق يفتك بزوجته في المطرية والجيران: كانت مدمنة
الإثنين 11 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اتحاد الكرة يُكرم رئيس قطاع إنبي

تكريم عماد جابر
تكريم عماد جابر

شهدت الساعات الماضية حرص منطقة القاهرة بـ الاتحاد المصري لكرة القدم علي تكريم الكابتن عماد جابر رئيس قطاع الناشئين بنادي إنبي، ضمن تكريم مسئولي الأندية المستضيفة لمباريات مهرجان البراعم للموسم الرياضي 2024/2023.

txt

كلوب: علاقتي بـ جوارديولا يسودها الاحترام

أتى ذلك علي هامش تكريم منطقة القاهرة لفرق البراعم بنادي إنبي مع مختلف الأندية المشاركة هذا الموسم في حفلها الختامي ، حيث أقيمت الإحتفالية أمس بملاعب النادي الأهلي في حضور قيادات ومسئولي منطقة القاهرة .

الجدير بالذكر أن فرق قطاع البراعم بنادى إنبى قد حققت العلامة الكاملة والمركز الأول فى جميع  مسابقات بطولة البراعم لمنطقة القاهرة هذا الموسم .

مواد متعلقة

سفيان رحيمي على رأس تشكيل العين المتوقع أمام النصر

رونالدو يقود تشكيل النصر المتوقع أمام العين بدوري أبطال اَسيا
الجريدة الورقية