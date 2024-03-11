اتحاد الكرة يُكرم رئيس قطاع إنبي

شهدت الساعات الماضية حرص منطقة القاهرة بـ الاتحاد المصري لكرة القدم علي تكريم الكابتن عماد جابر رئيس قطاع الناشئين بنادي إنبي، ضمن تكريم مسئولي الأندية المستضيفة لمباريات مهرجان البراعم للموسم الرياضي 2024/2023.

أتى ذلك علي هامش تكريم منطقة القاهرة لفرق البراعم بنادي إنبي مع مختلف الأندية المشاركة هذا الموسم في حفلها الختامي ، حيث أقيمت الإحتفالية أمس بملاعب النادي الأهلي في حضور قيادات ومسئولي منطقة القاهرة .

الجدير بالذكر أن فرق قطاع البراعم بنادى إنبى قد حققت العلامة الكاملة والمركز الأول فى جميع مسابقات بطولة البراعم لمنطقة القاهرة هذا الموسم .