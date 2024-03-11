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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

أحمد الفيشاوي يستعيد ذكريات طفولته: بندم على الفترة دي وعذبت ناس معايا

أحمد الفيشاوي
أحمد الفيشاوي

كشف النجم أحمد الفيشاوي، عن أسرار فى حياته الشخصية والمهنية، مؤكداً بأنه كان يعيش مع عائلته في منطقة حدائق القبة أثناء طفولته، مشيراً بأنه لا يحب هذة الفترة من حياته، وكان والداه لم يتخطيا مرحلة النجومية ويكونا ثروتهما الخاصة من السينما والتليفزيون "بندم على فترة الطفولة ندم شديد".

أحمد الفيشاوي يكشف أسرار بحياته الشخصية 

أكد أحمد الفيشاوي، خلال لقاء تلفزيوني له، قائلاً: "أن عائلته كانت تعيش في شقة صغيرة مكونة من غرفة واحدة وصالة، مشددًا على أن ذلك الأمر كان يجعله دائما خارج المنزل، "مريت بمرحلة طيش في تلك الفترة".

أحمد الفيشاوي


تابع أحمد الفيشاوي حديثه بأنه في فترة الطفولة عانى منه الكثير من أسرته، معلقاً: "بندم على فترة الطفولة ندم شديد.. عذبت ناس كتير معايا"، موضحا أن بعد نجومية والده استطاع السفر للعديد من دول العالم.

أحمد الفيشاوي 
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