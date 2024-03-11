بعد 3 سنوات غادة عبدالرازق تنجح فى صيد حشرة نادرة من الصحراء

أنطلقت النجمة غادة عبد الرازق خلال أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 1، على قناة CBC ومنصة Watch it، الذى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، بمشهدها حيث نجحت في اصطياد عقرب من نوع نادر في الصحراء كانت تبحث عنه.

مسلسل صيد العقارب

وعادت غادة عبد الرازق إلى منزلها واتصلت على زوجها الذى يقوم بدوره الفنان محمد علاء، وأرسلت له صورة العقرب وهو الأمر الذى جعله متفاجئ خاصة إنها كانت تبحث عن هذا النوع من العقارب منذ 3 سنوات، وأظهرت غادة عبد الرازق مهارتها في سحب السم من العقرب بنهاية المشهد.

أبطال مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.

قصة مسلسل صيد العقارب

تدور الأحداث حول "عايدة"، التي لا تعيش حياة هنيئة، فبعد مقتل أخيها، تتحول حياتها إلى جحيم، وصراعات مستمرة بين عائلتها وعائلة "الغول"، وتتوالى الأحداث.