عاجل
المقاومة الفلسطينية تستهدف قوات إسرائيلية في حي الزيتون بالهاون
الإثنين 11 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

بعد 3 سنوات غادة عبدالرازق تنجح فى صيد حشرة نادرة من الصحراء

صيد العقارب
صيد العقارب

أنطلقت النجمة غادة عبد الرازق خلال أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 1، على قناة CBC  ومنصة Watch it،  الذى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، بمشهدها حيث نجحت في اصطياد عقرب من نوع نادر في الصحراء كانت تبحث عنه.

مسلسل صيد العقارب 

وعادت غادة عبد الرازق إلى منزلها واتصلت على زوجها الذى يقوم بدوره الفنان محمد علاء، وأرسلت له صورة العقرب وهو الأمر الذى جعله متفاجئ خاصة إنها كانت تبحث عن هذا النوع من العقارب منذ 3 سنوات، وأظهرت غادة عبد الرازق مهارتها في سحب السم من العقرب بنهاية المشهد.

أبطال مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.

قصة مسلسل صيد العقارب

تدور الأحداث حول "عايدة"، التي لا تعيش حياة هنيئة، فبعد مقتل أخيها، تتحول حياتها إلى جحيم، وصراعات مستمرة بين عائلتها وعائلة "الغول"، وتتوالى الأحداث.

مسلسل صيد العقارب
txt

مسلسل حق عرب.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة له

مواد متعلقة

مسلسل حق عرب.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة له

مسلسل كوبرا.. مواعيد وقنوات عرض العمل

مسلسل المعلم.. مواعيد وقنوات عرض العمل

مسلسل صيد العقارب| غادة عبد الرازق تصطاد الحشرة السامة وتتخلص منها

مسلسل بيت الرفاعي|كواليس خارج التوقعات.. محمد شاهين يغير مسار نهاية العمل

رمضان 2024.. حسن الرداد ينطلق في رحتله بمسلسل "محارب"

فيلم رحلة 404.. حصيلة إيراداته بالسينمات أمس

مؤلفة مسلسل نورة: "يُخاطب شريحة المراهقين وتأثير السوشيال ميديا عليهم"
الجريدة الورقية