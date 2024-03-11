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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

تأجيل طعن بطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك

مجلس الدولة
مجلس الدولة

نظرت صباح أمس،الدائرة الاولى عليا، بمجلس الدولة الطعن رقم: ٧٠/٢١٠٢٣، بشان وقف تنفيذ الحكم، المطعون عليه فى الدعوى رقم ٧٨/١٢٣٠٣ ، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من اثار، اهمها، بطلان انتخابات مجلس إدارة نادى الزمالك، التى اجريت بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٠، وإعادة الدعوى لاجراء الانتخابات مجددا. 

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مجلس الدولة ينظر دعاوى لوقف انتخابات نقابة المحامين وفتح باب الترشح مجددا

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غدا.. حرب الطعون بانتخابات المحامين تنظرها محكمة مجلس الدولة


وقررت المحكمة تأجيل نظر الطعن لجلسة ٢٠٢٤/٣/١٨ للاطلاع والرد.

وجدير بالذكر ان الطعن مقام من، جمال عبدالكريم سيد، ماجد فاروق عبدالجواد الحنبلي، احمد محمد عبدالغنى، محمود سامى عبدالوهاب، محمد السيد رجب، ضد كلا من وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذى لوزارة الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ورئيس لجنه تلقى طلبات الترشح لانتخابات نادى الزمالك. 

وقررت المحكمة تأجيل نظر الطعن لجلسة ٢٠٢٤/٣/١٨ للاطلاع والرد.

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