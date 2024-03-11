تأجيل طعن بطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك

نظرت صباح أمس،الدائرة الاولى عليا، بمجلس الدولة الطعن رقم: ٧٠/٢١٠٢٣، بشان وقف تنفيذ الحكم، المطعون عليه فى الدعوى رقم ٧٨/١٢٣٠٣ ، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من اثار، اهمها، بطلان انتخابات مجلس إدارة نادى الزمالك، التى اجريت بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٠، وإعادة الدعوى لاجراء الانتخابات مجددا.



وقررت المحكمة تأجيل نظر الطعن لجلسة ٢٠٢٤/٣/١٨ للاطلاع والرد.

وجدير بالذكر ان الطعن مقام من، جمال عبدالكريم سيد، ماجد فاروق عبدالجواد الحنبلي، احمد محمد عبدالغنى، محمود سامى عبدالوهاب، محمد السيد رجب، ضد كلا من وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذى لوزارة الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ورئيس لجنه تلقى طلبات الترشح لانتخابات نادى الزمالك.

وقررت المحكمة تأجيل نظر الطعن لجلسة ٢٠٢٤/٣/١٨ للاطلاع والرد.