غدا.. حرب الطعون بانتخابات المحامين تنظرها محكمة مجلس الدولة

تنظر محكمة القضاء الادارى غدا الاحد عدد من الطعون الانتخابية بنقابة المحامين فى تمام الساعة العاشرة صباحا والتى قد تؤثر على سير العملية الانتخابية ومنها طعون خاصة بمحامين رفضت النقابة استلام اوراق ترشحهم ويطلبون ادراجهم بقائمة المرشحين وهم

١ _ طعن / مصطفى شعبان المحامي

٢ _ طعن / خالد احمد مختار وشهرته خالد ابو كراع المحامي

٣ _ طعن / نجلاء غريب المحامية

٤ _ طعن اشرف سالم المحامي

ثانيا / طعون محامين تم استبعاد أسماءهم من الكشوف الأولية بعد أن تم استلام اوراق ترشحهم وهم

٥ _ طعن / احمد مهران المحامي

٦ _ طعن / منصور عمار المحامي

ثالثا/ طعون لمرشحين تم ادراج أسماءهم بكشوف المرشحين الأولية وتم استبعادهم من كشوف المرشحين النهائية وهم

٧ _ طعن / اسماعيل طه المحامي

٨ _ طعن / ابراهيم عمران المحامي

٩ _ طعن / وائل رشوان المحامي

رابعا / طعون تطالب باستبعاد مرشحين تم ادراج أسماءهم فى الكشوف النهائية

١٠ _ طعن / مصطفى شعبان المحامي يطالب باستبعاد المرشح عبد الحليم علام من كشوف المرشحين على منصب نقيب المحامين وكذلك بإسقاط قيده من جداول نقابة المحامين

١١_ طعن / حازم الانصاري المحامي يطالب باستبعاد المرشح عبد الحليم علام من كشوف المرشحين على منصب نقيب المحامين

١٢ _ طعن / اشرف فتح الباب المحامي يطالب باستبعاد كلا من المرشح عبد الحليم علام والمرشح سامح عاشور من كشوف المرشحين على منصب نقيب المحامين

١٣ _ طعن / ايمن مصطفى المحامي يطالب باستبعاد المرشح سامح عاشور من كشوف المرشحين على منصب نقيب المحامين

١٤ _ طعن / احمد العدوي المحامي ووكيل نقابة المحامين بالسويس يطالب باستبعاد المرشح سعيد حسن من كشوف المرشحين على منصب عضويه المجلس وكذلك بإسقاط قيده من جداول نقابة المحامين

واخيرا / ثلاث دعاوى تطالب بوقف الانتخابات