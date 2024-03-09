مجلس الدولة ينظر دعاوى لوقف انتخابات نقابة المحامين وفتح باب الترشح مجددا

دعاوى ضد نقيب الصحفيين لإلغاء قرار إحالة عبدالرؤوف خليفة للتحقيق

تنظر صباح الأحد، الدائرة الثانية قضاء إدارى بمجلس الدولة، الدعوى رقم ٧٨/٥٧٨٤ المقامة من عبدالرؤوف عبدالمنعم خليفة، ضد نقيب الصحفيين بصفته، بشأن: أولا الحكم بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس نقابة الصحفيين بإحالة المدعى الطالب إلى تحقيق مع ما يترتب على ذلك من أثار وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.

وثانيا: وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه، وكذلك مناقشة الدعوى رقم:٧٨/٥٧٨٨ المقامة من عبدالرؤوف عبدالمنعم خليفة ضد، نقيب الصحفيين بصفته، بشأن اولا: الحكم بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ والغاء قرار مجلس نقابة الصحفيين بإحالة المدعى الطالب الى تحقيق مع ما يترتب على ذلك من اثار وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون اعلان.

ثانيا : وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه.

كما يناقش مجلس الدولة الدعوى رقم: ٧٨/٤٧٢٣٨ المقامة من، محمد رجب أحمد البرديسي، ضد نقيب المحامين، وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، بشان وقف تنفيذ القرار المطعون عليه الصادر من مجلس النقابة العامة للمحامين فيما تضمنه من عقد انتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين، على منصب النقيب وعضوية المجلس يوم السبت الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢٤، مع ما يترتب على ذلك من اثار ، اخصها وقف العمل بهذا القرار وتشكيل لجنة المنصوص عليها بنص المادة ١٣٥ مكرر الفقرة ٢ لإدارة العملية الانتخابية وذلك للبطلان المطلق، وإعادة فتح باب الترشح لانتخابات مجلس نقابة المحامين من جديد .

ويناقش مجلس الدولة الدعوى رقم ٧٨/٤٧٢٩٨ المقامة من، على السيد على الفيل، ضد نقيب المحامين، وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، بشان، وقف تنفيذ قرار مجلس النقابة العامة للمحامين الصادر بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٧ والذى تقرر فيه تاجيل عملية الإقتراع الى يوم ٢٠٢٤/٣/٢٣ وما يستتبع ذلك من اثار.

و الدعوى رقم: ٧٨/٧٤٣٤٥. المقامة من مصطفى شعبان محمد محمود، ضد نقيب المحامين، بشان وقف تنفيذ قرار مجلس نقابة المحامين الصادر بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٧ بدعوة الجمعيه العمومية للمحامين يوم ٢٠٢٤/٣/٢٣ ، للانعقاد لانتخاب مجلس نقابة المحامين بدعوة الجمعيه العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس لإدارة نقابة المحامين قبل يوم ٢٠٢٤/٣/١٨.