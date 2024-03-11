أمير كرارة: رامز جلال براند وراجل ناجح

كشف الفنان أمير كرارة عن رأيه وموقفه من برنامج المقالب الخاص بالفنان رامز جلال.

وقال “ كرارة” خلال تصريحاته ببرنامج “ حبر سري” المذاع عبر فضائية “ القاهرة والناس”، اليوم الإثنين، :"انا بحب رامز وهو راجل ناجح ومركز في شغله ".

وتابع :" رامز جلال لما بيعمل فيلم بيعمل فيلم مظبوط، ورامز جلال براند في حد ذاته ".

برنامج حبر سري

وفي سياق متصل، كشفت الاعلامية أسما إبراهيم عن ضيف أولى حلقات برنامج "حبر سري" في رمضان.

وقالت أسما، في تصريحات صحيفة، إن ضيف الحلقة هو الفنان أمير كرارة، مؤكدة أن الحلقة ستحمل العديد من الأسرار و المفاجأت.

وذكرت أن هناك فقرات جديدة بالبرنامج، مردفة: "والنجوم سيرون أنفسهم بشكل مختلف في كل الأعمار في الفقرات الجديدة بالبرنامج".

وأوضحت أسما أن البرنامج به العديد من الفقرات التي ستكشف الجانب الإنساني من الضيف، وهناك العديد من الأسماء والضيوف الذين سيكون ظهورهم مفاجأة للجمهور.

البرنامج من المقرر عرضه يوميا في رمضان مع موعد الإفطار مباشرة على شاشة القاهرة والناس.