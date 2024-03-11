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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال ينفذ عملية اغتيال واستشهاد المقاوم محمد جابر .. صورة

بوابة الوفد الإلكترونية

قالت مصادر فلسطينية: إن عملية اغتيال نفذتها قوة خاصة من جيش الاحتلال داخل سوبر ماركت في بلدة عتيل شمال طولكرم .

وأضافت المصادر أن عملية الاغتيال في عتيل، أسفر عنها حتى اللحظة عن شهيدين، منهم المقاوم محمد جابر .

وقالت مصادر عبرية إن العملية أسفر عنها اغتيال المقاوم محمد جابر من جنين، في شمال طولكرم، أثناء توجهه لتنفيذ عملية في الداخل المحتل عام 48، ويزعم العثور على سلاح وعبوة ناسفة بحوزته .

وأعلنت المقاومة الفلسطينية، استشهاد المقاوم محمد جابر من كتيبة جنين اثر توجهه  للأراضي المحتلة لتنفيذ عملية فدائية .

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