الاحتلال ينفذ عملية اغتيال واستشهاد المقاوم محمد جابر .. صورة

قالت مصادر فلسطينية: إن عملية اغتيال نفذتها قوة خاصة من جيش الاحتلال داخل سوبر ماركت في بلدة عتيل شمال طولكرم .

وأضافت المصادر أن عملية الاغتيال في عتيل، أسفر عنها حتى اللحظة عن شهيدين، منهم المقاوم محمد جابر .

وقالت مصادر عبرية إن العملية أسفر عنها اغتيال المقاوم محمد جابر من جنين، في شمال طولكرم، أثناء توجهه لتنفيذ عملية في الداخل المحتل عام 48، ويزعم العثور على سلاح وعبوة ناسفة بحوزته .

وأعلنت المقاومة الفلسطينية، استشهاد المقاوم محمد جابر من كتيبة جنين اثر توجهه للأراضي المحتلة لتنفيذ عملية فدائية .