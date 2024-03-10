أمير كرارة ضيف أولى حلقات يرنامج حبر سري .. رمضان 2024

كشفت الاعلامية أسما إبراهيم عن ضيف أولي حلقات برنامج حبر سري في رمضان وقالت أسما ان ضيف الحلقة هو النجم أمير كرارة، وقالت إن الحلقة ستحمل العديد من الأسرار و المفاجأت.

وقالت أسما ان هناك فقرات جديده بالبرنامج والنجوم ستري نفسهم بشكل مختلف في كل الأعمار في الفقرات الجديدة بالبرنامج.

وقالت أسما ان البرنامج بة العديد من الفقرات التي ستكشف الجانب الإنساني من الضيف ، وهناك العديد من الأسماء والضيوف الذين سيكون ظهورهم مفاجأه للجمهور.



مواعيد عرض برنامج حبر سري

البرنامج من المقرر عرضه يوميا في رمضان مع موعد الإفطار مباشرة علي شاشة القاهرة والناس.