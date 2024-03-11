مسلسل حق عرب.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة له

أنطلق مسلسل "حق عرب" من بطولة النجم أحمد العوضي ضمن أعمال الماراثون الرمضاني الدرامي لعام 2024، ويترقب الكثيرون الإطلالة التي يظهر بها العوضي في رمضان.

مسلسل "حق عرب" الحلقة الأولى

ومع اقتراب عرض مسلسل "حق عرب" لـ أحمد العوضي، تصدر تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك لرغبة الكثيرين من محبي الدراما الشعبية معرفة مواعيد عرض والقنوات الناقلة لـ مسلسل "حق عرب".

مسلسل حق عرب

مواعيد عرض مسلسل حق عرب الحلقة الأولى



ومن المقرر، أن يكون الجمهور على موعد مع انطلاقة مسلسل "حق عرب" لـ أحمد العوضي، اليوم الأثنين، في تمام الساعة الـ 12 من منتصف الليل، عبر شاشة قناة «ON»، بالإضافة إلى، عرض منصة «WATCH IT» لديه.

تفاصيل مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب، للفنان أحمد العوضي، هو مزيج درامي تشويقي مثير، يبدأ داخل إحدى الأحياء الشعبية لحي الجمالية، مع "عرب السويكري"، شاب يعيش في حي الجمالية، ويتزوج من الفنانة دينا فؤاد، ويواجه الكثير من التحديات، التي تجعله يدخل في صراع، بين أبطال العمل، خاصة مع رياض الخولي، وذلك نتيجة ثأر في الماضي لوالده.

أبرز المشاركين في مسلسل "حق عرب"

ويشارك أحمد العوضي في بطولة مسلسل "حق عرب" باقة كبيرة من النجوم، أبرزهم: دينا فؤاد، ورياض الخولى، ووفاء عامر، ووليد فواز، ودنيا المصرى، وكارولين عزمي، وأحمد صيام، وسلوى عثمان، ووفاء مكي، وأحمد عبد الله، وميدو ماهر، والطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل حق عرب للفنان أحمد العوضي، يدخل خلال موسم رمضان 2024 في منافسة قوية، مع عدد كبير من الأعمال الدرامية التي تتنوع ما بين الكوميدي والتراجيدي والشعبي، وأبرزها، مسلسل الحشاشين، مسلسل سر إلهي، مسلسل محارب، مسلسل صدفة، مسلسل بقينا أتنين، مسلسل مسار إجباري، مسلسل جودر، مسلسل لحظة غضب، مسلسل مليحة.