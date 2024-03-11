مسلسل كوبرا.. مواعيد وقنوات عرض العمل
ينطلق عرض أولى حلقات مسلسل كوبرا بطولة محمد إمام، يوم 16 رمضان، ويتكون المسلسل من 15 حلقة، ينافس به خلال الماراثون الرمضاني 2024.
مواعيد مسلسل كوبرا:
يعرض مسلسل كوبرا عبر شبكة قنوات MBC سوف يشاهد بدايةً من يوم 11 مارس الموافق أول رمضان في الساعة الـ 8 مساء، إلى جانب منصة شاهد.
القنوات الناقلة لـ مسلسل كوبرا:
سينقل مسلسل كوبرا، على قنوات MBC مصر، قناة MBC مصر 2، MBC دراما.
قصة مسلسل كوبرا:
تدور أحداث المسلسل حول أحداث درامية شعبية، حول محمد إمام «كوبرا» ويقوم بدور صاحب ورشة إصلاح السيارات، ويتعرض للعديد من المشكلات والعقبات في حياته.