هبة عبدالعزيز تطل بالعباءة والكريجان الفرو

خضعت الفنانة هبة عبدالعزيز لجلسة تصوير جديد احتفالا بحلول شهر رمضان المبارك ونشرت بعض الصور عبر الإنستجرام.

وبدت هبة عبدالعزيز بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت عباءة طويل فضفاضة وعليه كرديجان الفرو بنصف ونصف باللون الكشمير، مما عكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي فيما انتعلت صندلا بكعب عال.

وتزينت ببعض الاكسسوارات متناغمة مع إطلالتها.

واختارت ترك خصلات شعرها مسندلة على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

هبة عبد العزيز

هبة عبد العزيز ممثلة مصرية وعارضة أزياء ومكياج شابة، قدمتها نبيلة عبيد عام 2009 في مسلسل البوابة الثانية، ثم شاركت في مسلسلات نونة المأذونة عام 2011 ولعبة الشيطان عام 2013 والصياد والجزء الأول من سرايا عابدين عام 2014، وفي 2015 في مسلسلات الكبير أوي، الجزء الخامس، والكابوس، ومن الجاني. وفي مجال السينما، شاركت في فيلمي الثلاثة يشتغلونها عام 2010 ولمح البصر. وشاركت في الجزئين الثالث والرابع من مسلسل هبة رجل الغرابكما شاركت في فيلم عمر الأزرق عام 2017.