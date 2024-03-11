أسعار الأسمنت في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

واصلت أسعار الأسمنت في الأسواق المحلية والمصانع المصرية استقرارها خلال تعاملات، اليوم الاثنين 11 مارس، ليتراوح متوسط سعر طن الأسمنت ما بين 2070 و1900 جنيه للطن، وهذه الأسعار استرشادية تخضع للزيادة والنقصان.

وتقدم لكم "بوابة الوفد" تحديثًا يوميًا لأسعار الأسمنت في الأسواق المحلية على حسب أسعار كل شركة، أو مصنع للأسمنت في السوق المصرية، وإليكم آخر الأسعار.

أسعار الأسمنت في مصر:

أسعار الأسمنت

بلغ متوسط أسعار الأسمنت في شركة العربية للأسمنت "المسلح"، 1940 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت الشركة العربية للأسمنت "النصر" 1910 جنيهات للطن، وسجل متوسط سعر أسمنت وادي النيل "وادي النيل" عند مستوى 1900 جنيه.

وسجل متوسط أسعار الأسمنت في لافارج "المخصوص"، سعر 1940 جنيهًا للطن، بينما سجل متوسط سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت "السهم"، عند سعر 1900 جنيه للطن، في حين بلغ متوسط سعر أسمنت "السويدي"، نحو 2070 جنيهًا للطن.

وصل متوسط أسعار الأسمنت في حلوان، مستوى 1970 جنيهًا للطن، وسجل متوسط سعر أسمنت سيناء "سيناء 42.5"، عند مستوى سعر 1910 جنيهات للطن.

الأسمنت الأبيض :

الأسمنت الأبيض

فيما بلغ سعر متوسط سعر سينا للأسمنت الأبيض العادة، عند 3600 جنيه للطن، وسعر سينا للأسمنت الأبيض "السوبر"، 3450 جنيهًا للطن، ورويال المنيا للأسمنت الأبيض "سوبر رويال"، عند 3500 جنيه للطن، و"رويال العادة" 3550 جنيهًا للطن، أما أسمنت حلوان المنيا "الواحة الأبيض"، فبلغ سعره 3550 جنيهًا للطن.