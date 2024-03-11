الفلسطينيون يتحدون الاحتلال ويقيمون صلاة التراويح في المسجد الأقصى.. بث مباشر

حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، نقدم لكم بثًا مباشرًا لصلاة العشاء والتراويح من المسجد الأقصى في مدينة القدس بدولة فلسطين، اليوم الاثنين، الليلة الثانية من شهر رمضان المبارك.

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ومنعت قوات الاحتلال الإسرائيلية بعض المصلين عن دخول المسجد، واعتدت عليهم عناصر من شرطة حرس الحدود بالهراوات عند مدخل المسجد.

ويصر الفلسطينيون على إقامة شعائر صلاة العشاء والتراويح في المسجد الأقصى، رغم ما يتعرضوا له من ترهيب وتنكيل من حكومة نتنياهو المتطرفة وفي ظل ارتكابها إبادة جماعية لإخوانهم في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي راح بسببها آلاف الضحايا أغلبيتهم أطفال ونساء.