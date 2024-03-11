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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الفلسطينيون يتحدون الاحتلال ويقيمون صلاة التراويح في المسجد الأقصى.. بث مباشر

صلاة التراويح من
صلاة التراويح من المسجد الأقصى

حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، نقدم لكم بثًا مباشرًا لصلاة العشاء والتراويح من المسجد الأقصى في مدينة القدس بدولة فلسطين، اليوم الاثنين، الليلة الثانية من شهر رمضان المبارك.

شاهد البث المباشر..

ومنعت قوات الاحتلال الإسرائيلية بعض المصلين عن دخول المسجد، واعتدت عليهم عناصر من شرطة حرس الحدود بالهراوات عند مدخل المسجد.

ويصر الفلسطينيون على إقامة شعائر صلاة العشاء والتراويح في المسجد الأقصى، رغم ما يتعرضوا له من ترهيب وتنكيل من حكومة نتنياهو المتطرفة وفي ظل ارتكابها إبادة جماعية لإخوانهم في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي راح بسببها آلاف الضحايا أغلبيتهم أطفال ونساء.

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