وصفات رمضانية.. طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة

أكلات الشهية التي يعشقها الصغار والكبار، لها مذاقها المميز، تعد وجبة متكاملة قليلة الدسم وخفيفة على المعدة، لذلك نقدم لكم الطريقة.





طاجن لسان عصفور

طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة

المقادير

كيلو لحمة مكعبات مسلوقة



كيس لسان عصفور

3طماطم مبشورة

مكعب مرقة



سمنة

2ورق لورا

2فص حبهان صحيح

ملح



فلفل أسود



طريقة التحضير:

في طاسة ساخنة على النار نضع القليل من السمنة ثم نضع اللحمة المسلوقة ونشوحها جيداً ثم في حلة على النار نضع القليل من الزيت والسمنة.

ثم نضع لسان العصفور ونحمره جيداً ثم نضع مكعب المرقة والتوابل كلها ونقلب.

ثم نضيف الماء الساخن ونتركه حتى يتشرب قليلاً ثم نضع اللحمة المشوحة ونقلب ثم نضع الخليط في طاجن.

ونقوم بعد ذلك بوضع الطماطم على الوجه ونصيف مرقة سلق اللحمة ثم ندخله الفرن حتى تمام النضج ويقدم بالهنا والشفا.