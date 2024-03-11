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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

وصفات رمضانية.. طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة

طاجن لسان عصفور
طاجن لسان عصفور

أكلات الشهية التي يعشقها الصغار والكبار، لها مذاقها المميز، تعد وجبة متكاملة قليلة الدسم وخفيفة على المعدة، لذلك نقدم لكم الطريقة.


 

طاجن لسان عصفور

طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة

المقادير

كيلو لحمة مكعبات مسلوقة
 

كيس لسان عصفور

 

3طماطم مبشورة

 

مكعب مرقة
 

سمنة

 

2ورق لورا

 

2فص حبهان صحيح

 

ملح
 

فلفل أسود
 

طريقة التحضير:

في طاسة ساخنة على النار نضع القليل من السمنة ثم نضع اللحمة المسلوقة ونشوحها جيداً ثم في حلة على النار نضع القليل من الزيت والسمنة.

 

 ثم نضع لسان العصفور ونحمره جيداً ثم نضع مكعب المرقة والتوابل كلها ونقلب.

 

ثم نضيف الماء الساخن ونتركه حتى يتشرب قليلاً ثم نضع اللحمة المشوحة ونقلب ثم نضع الخليط في طاجن.

 

ونقوم بعد ذلك بوضع الطماطم على الوجه ونصيف مرقة سلق اللحمة ثم ندخله الفرن حتى تمام النضج ويقدم بالهنا والشفا.

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