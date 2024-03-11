عامل ينهي حياة شقيقته بالمنيا بسبب الميراث

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، فى القبض على المتهم بإنهاء حياة شقيقته في إحدى قرى مركز بني مزار، شمال محافظة المنيا، بسبب خلافات الميراث.

القبض على المتهم بأنهاء حياة شقيقته بالمنيا

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن قيام عامل بقتل شقيقته طعنا، بسبب خلافات الميراث بإحدى قرى مركز بني مزار.



وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين قيام "ع. أ. م"33 سنة مقيم بإحدى قرى مركز بني مزار، بطعن شقيقته ربة منزل، ما تسبب في وفاتها في الحال، بسبب خلافات الميراث.

تم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي وتحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيما كلف المحامي العام لنيابات شمال المنيا، الأجهزة الأمنية باستكمال التحريات عن الواقعة، بعدما تم القبض على الجاني.