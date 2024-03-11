نصائح مهمة يجب اتباعها في نهار رمضان

يمكن أن يعاني بعض الأشخاص من الجفاف الشديد والمستمر في شهر رمضان نتيجة عدم شرب ما يكفي من السوائل في وقت الإفطار والسحور.

وكشف خبراء الصحة أنه ينبغي شرب الماء بتوازن طوال فترة الإفطار والسحور، لتبقى رطبا طوال اليوم.

ويوصى أيضا بالحد من شرب القهوة والشاي "مدرات للبول" طوال فترة الإفطار، خاصة أن هذه المشروبات يمكن أن تسبب الجفاف بشكل أسرع. وإذا كنت قلقا بشأن زيادة الوزن خلال شهر رمضان، فابتعد عن المشروبات السكرية الغنية بالسعرات الحرارية أثناء الإفطار، والتزم بماء الليمون العادي أو ماء الخيار.

وفيما يلي أهم النصائح لتجنب العطش خلال صيام رمضان:

لا تكثر من شرب الماء أثناء السحور

انتشر اعتقاد خاطئ بأن شرب الكثير من الماء عند السحور يساعد في التغلب على العطش خلال فترة الصيام، لكن الحقيقة العلمية هي أن الكلى في جسم الإنسان تتخلص من الماء بعد ساعات.

وتنصح التوصيات الطبية بتوزيع شرب الماء بكميات كبيرة بين الإفطار والسحور، للحفاظ على رطوبة الجسم خلال فترة الصيام.

- تناول الخيار والبطيخ

كشف الخبراء أن الخيار يحتوي على 95% من الماء، وهناك العديد من الفواكه التي تحتوي على الماء، مثل البطيخ والتفاح والبرتقال والعنب.

تجنب تناول القهوة

ينصح الخبراء بالحد من تناول القهوة لتقليل أعراضها الجانبية. ويفضل التأكد من تناول القهوة باعتدال، وأن لا تتجاوز الكمية اليومية 4 فناجين صغيرة من القهوة.

كما ينصح الخبراء بالتقليل من المياه الغازية، خاصة في وجبة الإفطار، لأنها تعطي شعورا بالشبع وتضر بعملية الهضم.

- المشروبات الطبيعية

ينصح بتجنب الكاكاو الساخن ومشروبات الطاقة خلال فترة السحور، لتجنب العطش خلال فترة الصيام.

ويمكن شرب الشاي الأخضر، والعصائر الطبيعية مثل التوت البري، التي تقلل الشعور بالعطش.

- تجنب الأطعمة المالحة

ينصح خبراء الصحة بتقليل الملح في الطعام، وكذلك الحد من تناول الأطعمة شديدة الملوحة أو التوابل، مثل المخللات والزيتون والأسماك المملحة والبطاطس المقلية المنكهة، لأنها تزيد من الشعور بالعطش خلال النهار.

ويجب الحرص على تناول الأطعمة ذات الملوحة المعتدلة، وتجنب الأطعمة المالحة مثل الوجبات الجاهزة وبعض الأجبان، خاصة خلال فترة السحور، حيث يزيد الملح من الشعور بالعطش.