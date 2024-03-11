الأمم المتحدة تناشد بتطبيق هدنة في غزة وتذليل العقبات أمام تسليم المساعدات المنقذة للأرواح

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الهجوم الذي تهدد إسرائيل بشنه على رفح الفلسطينية قد يدفع إلى دائرة أعمق من الجحيم، وفقًا لما ذكرته فضائية “ اكسترا نيوز” في نبأ عاجل.

وطالب جوتيريتش بتطبيق هدنة في غزة وتذليل العقبات أمام تسليم المساعدات المنقذة للأرواح.

نتنياهو يعتزم إصدار قرار "معاكس" لقرار الجيش بحق ضابط تسبب في مقتل 12 رهينة

وفي سياق آخر، هاجم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير رئيس أركان الجيش الإسرائيلي على خلفية قراره التأنيبي بحق قائد فرقة غزة، الذي ارتكب خطأين عسكريين في الحرب، وفق الإعلام الإسرائيلي.

وحسب سبوتنيك، اعتبر بن غفير أن قرار هرتسي هاليفي رئيس الأركان، بحق العميد باراك حيرام مخجل.

يأتي ذلك، بعدما أفاد موقع "واينت" بأن باراك حيرام الضابط الذي يرجح أن يتخلى عن قيادة فرقة غزة بسبب قصف منزل في باري يوم 7 أكتوبر، تلقى مذكرة تأنيبية من قيادة الجيش الإسرائيلي بشأن تفجير جامعة بغزة.

وقال موقع "واينت" إن "حيرام أمر بتفجير جامعة الإسراء في منطقة مدينة غزة منذ شهرين، من تلقاء نفسه ولم ينقل قراره عبر القنوات المعتادة، أي أنه لم يبلغ القائد العام بقراره أولا، فيما تشير تحقيقات أخرى إلى أن حيرام، هو الذي أمر بقصف منزل باسي كوهين في كيبوتس باري، وهو الحدث الذي انتهى بمقتل 12 رهينة وعشرات المسلحين الفلسطينيين الذين تحصنوا في المنزل عقب هجوم 7 أكتوبر.

وقال بن غفير إن "العميد باراك حيرام هو بطل وقائد نحتاج إلى المزيد من أمثاله في جيش الدفاع الإسرائيلي. إن قرار رئيس الأركان بإعطائه تعليقا قياديا (تأنبيا) بينما يخاطر بحياته في غزة هو قرار شائن. لقد حان الوقت لكي لا تشعر قيادتنا العسكرية بالذعر أو الخجل من الضغوط الدولية".