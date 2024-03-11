إصابة 6 عمال في حادث انقلاب سيارة بمدينة المنيا

اصيب اليوم الإثنين 6 عمال بإصابات متفرقة بالجسم ، في حادث إنقلاب سيارة ربع نقل ، بطريق الصعيد الصحراوي الغربي ، أمام مركز المنيا، بسب اختلال عجلة القيادة ، وتم نقل المصابين لمستشفى المنيا لتلقى العلاج .

وكان مدير أمن المنيا ، اللواء محمد مصطفي ضبش، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا اللواء هشام رشاد حكمدار المديرية ، يزيد بإنقلاب سيارة ربع نقل ، بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، أمام قرية 8 غرب مركز المنيا ، وانتقلت سيارات الإسعاف وشرطة تأمين الطرق ، إلى موقع البلاغ ، وتبين انقلاب سيارة ربع نقل ، بسبب اختلال عجلة القيادة.

وقد تسبب حادث إنقلاب سيارة ، في إصابة 6 عمال ، وهم كل من ، يوسف سالم نزال 40 سنة ، محمد توني عبدالقادر 19 سنة ، ورضا سيد موسي 45 سنة ، احمد مبروك محجوب 34 سنة ، وناصر سليمان احمد 50 سنة ، وعبدالله خليل محمد 17 سنة ، مقيمين جميعا بقرية طوخ الخيل، بمركز المنيا .

وتم نقل المصابين إلى مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج ، والتحفظ على المركبة ، تحت تصرف النيابة العامة ، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التصرف.