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الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

استمرار ارتفاع درجات الحرارة.. حالة الطقس المتوقعة غدا

حالة الطقس غدا
حالة الطقس غدا

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، إذ يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، ومائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأضافت الأرصاد الجوية، وجود شبورة مائية من الساعة الرابعة حتى الثامنة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة الكبرى:- العظمى 28 الصغرى 17

الوجه البحري ومدن القناة:- العظمى 28 الصغرى 17

السواحل الشمالية الغربية:- العظمى 25 الصغرى  14

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء:- العظمى 26 الصغرى 14

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:- العظمى 29 الصغرى 18

شمال الصعيد:- العظمى 29 الصغرى  13

جنوب الصعيد:- العظمى 35 الصغرى  19

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