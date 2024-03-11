أفيخاي أدرعي يرد على الناشط اللبناني علي اتحاد

رد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على هجوم الناشط اللبناني، علي اتحاد، على إسرائيل.

‏وحسب سبوتنيك، قال أدرعي: "ردّي على الممثل اللبناني علي اتحاد: يا ( سيّد ) علي - إذا بتحكي إنت عبري منحكي نحن بعلبكي - بس بعلبكي عن صح وصحيح ومش صف حكي. لأن بين صف الحكي والفعل فرق كتير كبير. وبدل (ما تهد وتئد) علينا - شوف مين وصل الحالي لهون. لأن بعلبك مش أهم من كريات شمونة والمطلة وكافة المناطق الحدودية الشمالية. المعتدي الإيراني المتمثل بحزب الله والمتمركز ب ‎#بعلبِك هو وحده المسؤول وبلبعلبكي بقلك "صارت منيحة".

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية، قصفا متبادلا بصورة شبه يومية بين إسرائيل من جهة و"حزب الله" اللبناني وفصائل فلسطينية مسلحة في لبنان من جهة أخرى، وذلك منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وحذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، في وقت سابق، من أن استمرار "الاستفزازات" الإسرائيلية جنوبي البلاد، قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع واندلاع حرب شاملة في المنطقة.