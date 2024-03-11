مسلسل بيت الرفاعي|كواليس خارج التوقعات.. محمد شاهين يغير مسار نهاية العمل

شارك المطرب محمد شاهين فى غناء تتر نهاية مسلسل "بيت الرفاعي" الذي يقوم ببطولته النجم أمير كرارة، ويعرض عبر قناة on خلال الماراثون الرمضاني2024.

وكشف الشاعر عمرو قطب، ضمن تصريحات له عن كواليس تقديم الأغنية، قائلاً : "كنت قد شاهدت البرومو الدعائي للمسلسل عقب طرحه، كأي مشاهد، وتفاعلت مع طابعه التشويقي جدا، وتواجد مشاهد الصراعات الأسرية بسبب الميراث، وهي منطقة فنية أحب الكتابة فيها".

أضاف عمرو قطب فى حديثه: "تحمست جدا للعمل، وكتبت كلمات من واقع تفاعلي، وتحدثت مع صديقي الملحن حسين زكريا، وتفاعل معها جدا، واشتغلنا عليها وخلصنا الموسيقى والشكل المبدئي مع الموزع الموسيقي المبدع زيزو فاروق، الذي تولى توزيعها ووضع الفواصل الموسيقية".

أكمل عمرو قطب، معلقاً: "شعرت أن الأغنية تحتاج صوت مختلف معجون بالإحساس والشجن، ووجدت أن المناسب لها هو صديقي المطرب محمد شاهين، وكان مبسوط جدا بالموضوع، ورحب بالتسجيل في أسرع وقت، وقمنا بإرسال العمل إلى النجم أمير كرارة".

النجم أمير كرارة فور سماعه الأغنية علق وقال (خطيرة .. أكيد اللي كاتبها كان معانا في التصوير وشاف المسلسل)، وعرضها على المخرج أحمد نادر جلال، والنجم أحمد رزق وبعد إشادة جميع فريق العمل، ورغم أنه كان من المقرر تقديم أغنية مقدمة فقط بصوت المطرب وائل الفشني، تم إضافة أغنيتنا في نهاية المسلسل، بصوت محمد شاهين مع عرضها كأغنية دعائية للمسلسل".

مسلسل بيت الرفاعي

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل "بيت الرفاعي" من تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال، وبطولة أمير كرارة، أحمد رزق، محمد لطفي، رحاب الجمل، سيد رجب، أحمد فؤاد سليم، عمرو وهبة، وغيرهم.