رمضان 2024.. حسن الرداد ينطلق في رحتله بمسلسل "محارب"

ينطلق النجم حسن الرداد رحلته في مسلسل محارب الحلقة 1، والتي تعرض اليوم مع بداية السباق الدرامي الرمضاني، ويدور المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي.

ويتناول مسلسل محارب قصة شاب يدعى "محارب"، والذي يجسد بطولته الفنان حسن الرداد، الذي يأتي من الصعيد بعد وفاة والده ويعيش في القاهرة مع أسرته وتكشف له سر في حياته يجعله مصدوما ويغير مسار حياته تماما.

مسلسل محارب الحلقة 1

ومن المقرر عرض مسلسل محارب الحلقة 1 بطولة الفنان حسن الرداد، اليوم الاثنين، على قناة سي بي سي حصريا الساعة 9 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 3 فجرًا والثانية 5 مساءً.

أحداث مسلسل محارب

وتدور قصة مسلسل محارب في إطار اجتماعي تشويقي حول شاب قادم من الصعيد يعيش مع أسرته في القاهرة، وتتغير حياته بعد وفاة والده ويضطر إلى العمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا يغير مسار حياته.

أبطال مسلسل محارب

ومسلسل محارب من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج أحمد السبكي، وبطولة حسن الرداد، وأحمد زاهر، وماجد المصري، وناهد السباعي، ونرمين الفقي، ومنة فضالي، وعابد عناني، وعفاف شعيب.