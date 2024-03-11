فى نهار رمضان.. عامل ينهى حياة شقيقته بالمنيا

في أول أيام الصيام لشهر رمضان المبارك ، ارتكب عامل جريمة بشعة ومروعة في محافظة المنيا ، بعدما قام بقتل شقيقته ، وانهى حياتها طعنا بالسكين ، اليوم الإثنين، الجريمة من بشاعتها هزت وجدان ومشاعر أهالي قرية نزلة عمر، إحدى قرى مركز بني مزار، شمال المنيا، جريمة قتل بشعة في بداية الساعات الأولى من شهر رمضان.

حيث تخلص عامل من شقيقته ، بطعنها عدة طعنات بسبب خلافات الميراث ، البداية كانت بتلقي اللواء محمد مصطفى ضبش مدير أمن المنيا ، إخطارا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية ، يتضمن بقيام عامل بقتل شقيقته طعنا ، بسبب خلافات الميراث بإحدى قرى مركز بني مزار، وعلى الفور، انتقل فريق البحث الجنائي، برئاسة المقدم أحمد سامي ، رئيس مباحث بني مزار ، ومعاونه الرائدان محمود ندا ، صلاح الضبع ، إلى موقع البلاغ ، وتبين قيام ، (ع – أ- م – س-33 سنة)، مقيم بقرية نزلة عمر ، التابعة لمجلس الحسينية مركز بني مزار، بطعن شقيقته ، وتدعى (ن - 24 سنة) ، ربة منزل ، ما تسبب في وفاتها في الحال، بسبب خلافات الميراث.

من جانبه ، قرر المستشار أسامة أبو الخير، المحامي العام لنيابات شمال المنيا ، تكليف فريق من النيابة العامة بمركز بني مزار ، بمناظرة جثة المجني عليها ، ومسرح الجريمة ، كما قرر المحامي العام لنيابات شمال المنيا عرض جثة المجني عليها على الطب الشرعي ، لإعداد تقرير الصفة التشريحية، عقب مناظرة الجثة من فريق النيابة العامة.

وكلف المحامي العام لنيابات شمال المنيا الأجهزة الأمنية بإستكمال التحريات عن الواقعة ، كما كلف النيابة العامة بالتحقيق مع المتهم ، وشهود العيان ، وبإعداد الأكمنة اللازمة ، تم القبض على المتهم والسلاح المستخدم ، بمعرفة فريق البحث الجنائي ، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيقات.