جنايات المنيا.. السجن 5 سنوات لعاطل متهم بالخطف

حكمت محكمة جنايات المنيا، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد 5 سنوات، والغرامة 5 آلاف جنيه، لـ ( عاطل ) شارك بخطف مواطن، إثر خلافات مالية بينه وبين شقيق المجني عليه، إذ قاموا بتقييد حرية واصطحابه داخل سيارة إلى مكان بعيدا عن أعين ذويه ، مستخدمين أسلحة نارية.

حيث عقدت هيئة المحكمة جلستها، اليوم الإثنين ، برئاسة المستشار محمد شرابي، وعضوية المستشارين محمد يوسف ، وتامر مجدي ، وأمانة سر على العسلي ، ومحمد مصطفي هارون ، وخالد محمد عبدالغني ، وأصدرت حكمها بعد مرافعة الدفاع عن المتهم ، وترجع وقائع الأحداث إلى 29 مارس 2022 ، بقيام سبع متهمين بإختطاف ، (م - ص - ع - 38 سنة) ، مقيم بقرية فقادة بمركز ومدينة مغاغة ، مقيدين ومعصمين عينية، واصطحابه داخل سيارة خارج القرية ، إلى مكان بعيد عن أعين ذويه ، مستخدمين أسلحة نارية ، لوجود خلافات مالية مع شقيق المجني عليه.

وتمكن فريق البحث الجنائي، بإشراف العميد حاتم ربيع، مدير مباحث المديرية، من القبض على سبع متهمين، من قرى مركز سمالوط ، وأخر من قرية فقادة بمركز مغاغة ، والأسلحة المستخدمة ، وفك اسر المختطف ، وإحالتهم للنيابة العامة للتصرف ، وكان المستشار أسامة أبوالخير ، المحامي العام الأول لنيابيات شمال المنيا، قد أحال المتهمين جميعا، للمحاكمة الجنائية ، بتهمة خطف مواطن ، مطالبا بتطبيق مواد قانون العقوبات ، وقد تم معاقبة المتهمين غيابيا بالسجن المؤبد ، وعقب القبض على المتهم تم إعادة إجراءات محاكمته ، وتخفيف عقوبة السجن إلى 5 سنوات بدلا من السجن المؤبد.