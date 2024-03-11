الإثنين 11 مارس 2024
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

تحرير 201 محضر لمنشآت غذائية مخالفة بالمنيا

الحملات التفتيشية
الحملات التفتيشية

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، شن الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية ، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، وتعليمات اللواء  اسامه القاضي محافظ المنيا، بالمرور المكثف على المنشآت الغذائية.

 

وضمن خطة مديرية الصحة بالمنيا ، تحت اشراف الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة ، على منافذ بيع وتوزيع  المواد الغذائية  ، لضمان وصول غذاء آمن  ، وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين ، حيث اعلن الدكتور محمد حسنين  وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، ان الإدارة العامة للطب الوقائي" إدارة مراقبة الأغذية" قامت بتنفيذ حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية .

 

وذلك  خلال شهر  فبراير 2024 ، حيث قامت فرق مراقبة الاغذية  بالمرور على  695 منشأة غذائية ، للتأكد من استيفائها للإشتراطات الصحية الواجب توافرها ، وأوضح ان جهود الحملات أسفرت عن تحرير 201 محضر للمخالفات المضبوطة ، وتنوعت المحاضر بين ، مخالفة اشتراطات وزارة الصحة ، و عدم وجود شهادات صحية ، ومحاضر اخرى ، وتم ضبط عدد  21 منشأة تعمل بدون ترخيص ، ونقص فى الإشتراطات الصحية ، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المنشآت المخالفة  .

 

واوضح وكيل وزارة الصحة ، أنه تم سحب  250  عينة مواد غذائية ، وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك ، بالاضافة إلى إعدام  660  كيلو اغذية مختلفة ، و312 لتر مواد سائلة  ، لوجود تغير في الخواص  الطبيعية ، وضبط 14 الف و913 كيلو اغذية ، و 2020 لتر مواد سائلة  مختلفة للإشتباه  فى الصلاحية ، و اضاف انه تم استخراج  1055  شهادة صحية.

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