تحرير 201 محضر لمنشآت غذائية مخالفة بالمنيا

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، شن الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية ، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، وتعليمات اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا، بالمرور المكثف على المنشآت الغذائية.

وضمن خطة مديرية الصحة بالمنيا ، تحت اشراف الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة ، على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية ، لضمان وصول غذاء آمن ، وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين ، حيث اعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، ان الإدارة العامة للطب الوقائي" إدارة مراقبة الأغذية" قامت بتنفيذ حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية .

وذلك خلال شهر فبراير 2024 ، حيث قامت فرق مراقبة الاغذية بالمرور على 695 منشأة غذائية ، للتأكد من استيفائها للإشتراطات الصحية الواجب توافرها ، وأوضح ان جهود الحملات أسفرت عن تحرير 201 محضر للمخالفات المضبوطة ، وتنوعت المحاضر بين ، مخالفة اشتراطات وزارة الصحة ، و عدم وجود شهادات صحية ، ومحاضر اخرى ، وتم ضبط عدد 21 منشأة تعمل بدون ترخيص ، ونقص فى الإشتراطات الصحية ، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المنشآت المخالفة .

واوضح وكيل وزارة الصحة ، أنه تم سحب 250 عينة مواد غذائية ، وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك ، بالاضافة إلى إعدام 660 كيلو اغذية مختلفة ، و312 لتر مواد سائلة ، لوجود تغير في الخواص الطبيعية ، وضبط 14 الف و913 كيلو اغذية ، و 2020 لتر مواد سائلة مختلفة للإشتباه فى الصلاحية ، و اضاف انه تم استخراج 1055 شهادة صحية.