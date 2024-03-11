صليات صاروخية تضرب إيلات والاحتلال يفعل منظومة حيتس

أعلنت وسائل عبرية، عن صليات صاروخية كثيفة أطلقت قبل قليل على الجليل الغربي وعلى إصبع الجليل.

وأضافت، أن الأنباء الأولية تفيد بسقوط صواريخ في كريات شمونة و هونين المحتلتين.

وفي إيلات ذكرت وسائل عبرية، أنه تم تفعيل منظومة حيتس لاعتراض صاروخ باليستي أطلق على إيلات.

وأضافت وسائل لبنانية، أن صاروخا أطلق تجاه موقع السماقة الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.‏

وانطلقت صافرات الإنذار منذ قليل في إيلات وعدة مستوطنات أخرى.

على جانب آخر، استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" 4 مواقع يتواجد بها جنود الاحتلال الإسرائيلي، منها موقع الراهب وتلة الطيحات، وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:00 من بعد ظهر يوم ‏الاثنين 11-03-2024 ‌‏انتشارا ‏لجنود العدو الصهيوني في محيط موقع الراهب بقذائف المدفعية.

وتابع البيان: وعند الساعة 11:45 من صباح يوم ‏الاثنين 11-03-2024 ‌‏تجمعاً ‏لجنود العدو الصهيوني في تلة الطيحات بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

كما نفذت المقاومة الإسلامية هجوما جويا ‏بأربع مسيرات انقضاضية على مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع وأصابت أهدافها ‏بدقة‎.‎

وعند الساعة 10:25 من صباح يوم ‏الاثنين 11-03-2024 ‌‏موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة.‌‏