الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

ندوة توعوية بعنوان "أنتِ قادرة ..المرأة تنتج وتصنع" بمطاى

جانب من فعاليات المبادرة
جانب من فعاليات المبادرة

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، تنظيم وتنفيذ المبادرات والندوات التوعوية ، وذلك في إطار توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بدعم المرأة وتمكينها على كافة الأصعدة اتساقا مع رؤية مصر 2030 ، نظمت وحدة السكان بمحافظة المنيا ، ندوة تحت عنوان (أنتِ قادرة .. المرأة تنتج وتصنع) ، بالوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى  شمال المنيا .

 

وذلك لتمكين المرأة اقتصاديا بتأهيلها ، وتدريبها لإقامة مشاريع صغيرة تسهم في تنمية موارد الأسرة والقضاء على البطالة ، وإنتاج سلع بدلا من الاستيراد من خلال منحها قروض ميسرة ، وجاء ذلك بحضور المهندس حامد فخرى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى، والدكتور رضا فاروق مدير وحدة السكان بالمنيا ، وعدد من مسئولي الجهات المعنية والشريكة.

 

تناولت الندوة دور المرأة المصرية ، فى تحمل المسؤولية الوطنية والإجتماعية، كشريك فاعل ومؤثر في المجتمع المصري ، كما ألقت الضوء على اهتمام الدولة بالمرأة ، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات الهادفة إلى النهوض بالمرأة اقتصاديا واجتماعيا ، يذكر أن ، مبادرة (أنتِ قادرة .. المرأة تنتج وتصنع) ، تتضمن 3 مراحل، الأولى "التوعية وتغيير الفكر نحو إقامة المشاريع".

 

 والمرحلة الثانية ، تعتمد على "التدريب المهني"، بينما تتضمن المرحلة الثالثة "الحصول على القروض" وتنتهي المبادرة بتنظيم معارض لمساعدة المرأة على تسويق منتجاتها ، ويشارك فى تفعيل المبادرة مديريات ، العمل ، والزراعة ، والتضامن الإجتماعي ، إلى جانب جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، وجهاز شباب الخريجين ، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

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