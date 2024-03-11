ندوة توعوية بعنوان "أنتِ قادرة ..المرأة تنتج وتصنع" بمطاى

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، تنظيم وتنفيذ المبادرات والندوات التوعوية ، وذلك في إطار توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بدعم المرأة وتمكينها على كافة الأصعدة اتساقا مع رؤية مصر 2030 ، نظمت وحدة السكان بمحافظة المنيا ، ندوة تحت عنوان (أنتِ قادرة .. المرأة تنتج وتصنع) ، بالوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى شمال المنيا .

وذلك لتمكين المرأة اقتصاديا بتأهيلها ، وتدريبها لإقامة مشاريع صغيرة تسهم في تنمية موارد الأسرة والقضاء على البطالة ، وإنتاج سلع بدلا من الاستيراد من خلال منحها قروض ميسرة ، وجاء ذلك بحضور المهندس حامد فخرى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى، والدكتور رضا فاروق مدير وحدة السكان بالمنيا ، وعدد من مسئولي الجهات المعنية والشريكة.

تناولت الندوة دور المرأة المصرية ، فى تحمل المسؤولية الوطنية والإجتماعية، كشريك فاعل ومؤثر في المجتمع المصري ، كما ألقت الضوء على اهتمام الدولة بالمرأة ، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات الهادفة إلى النهوض بالمرأة اقتصاديا واجتماعيا ، يذكر أن ، مبادرة (أنتِ قادرة .. المرأة تنتج وتصنع) ، تتضمن 3 مراحل، الأولى "التوعية وتغيير الفكر نحو إقامة المشاريع".

والمرحلة الثانية ، تعتمد على "التدريب المهني"، بينما تتضمن المرحلة الثالثة "الحصول على القروض" وتنتهي المبادرة بتنظيم معارض لمساعدة المرأة على تسويق منتجاتها ، ويشارك فى تفعيل المبادرة مديريات ، العمل ، والزراعة ، والتضامن الإجتماعي ، إلى جانب جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، وجهاز شباب الخريجين ، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.