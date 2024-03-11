السفير بسام راضي ينقل تهنئة الرئيس السيسي للمصريين فى إيطالياً بمناسبة رمضان

نقل بسام راضى للمواطنيين أبناء الجالية المصرية في إيطاليا رسالة تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي الموجهة لجميع الجاليات المصرية بالخارج بمناسبة شهر رمضان الكريم .

وجاء نصها :-

" الأخوة والأخوات أبناء مصر بالخارج، إنه لمن دواعي سروري أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم داعياً الله - عز وجل - أن يتقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا في هذا الشهر الفضيل، وأن يستجيب دعاءنا وبأن يحفظ مصر الغالية وأن يعيده على شعبها بالخير واليمن والبركات، أتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح، ولمصرنا الحبيبة المزيد من التنمية والرقي والازدهار، وكل عام وأنتم بخير، رمضان كريم عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية".