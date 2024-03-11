العدوان الإسرائيلي مستمر على قطاع غزة .. اليوم الأول من رمضان صعب على السكان

أكد بشير جبر مراسل قناة القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لازال يتعرض للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأشار "جبر"، في مداخلة عبر "جولة المراسلين"، مع الإعلامي حساني بشير، على قناة “القاهرة الإخبارية”، إلى أن اليوم الأول من شهر رمضان كان يوما صعبا على سكان قطاع غزة، متابعا: "لم تتوقف الطائرات الحربية الإسرائيلية عن شن غاراتها في عدة مناطق بقطاع غزة متسببة في رفع أعداد الشهداء والإصابات في صفوف المواطنين الفلسطينيين".

وتابع: "هذه الغارات تنوعت ما بين استهداف منازل في حي الزيتون بالمنطقة الشرقية لمدينة غزة وكذلك الاستهدافات لمدينة رفح، واستهداف عدد من المنازل في هذه المدينة، مما أسفر عن سقوط 3 شهداء وإصابة العشرات بجراح متفاوتة الخطورة".

وأكد، أن محافظة خان يونس لازالت تشهد توغلا للآليات العسكرية الإسرائيلية التي تطلق الرصاص والقذائف تجاه المواطنين الفلسطينيين، لافتًا إلى أن أبراج حمد السكنية بالمحافظة مازالت تتعرض للقصف من الطائرات الحربية الإسرائيلية.

واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، من خلال تقرير لها عن كيف استقبل أهل غزة رمضان المبارك في ظل الحرب والجوع؟،

وذكر التقرير أن وسط أتون الحرب استقبل الفلسطينيون شهر رمضان بصمود وصبر رغم انعدام موارد الحياة.

واوضح التقرير، أنه رغم تفاقم الأزمة الإنسانية، حيث حاولوا النازحون نشر الفرح علي المخيمات من خلال تزيينها بزينة رمضان وتعليق الفوانيس.