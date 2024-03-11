الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

منة شلبي أرملة في بيت أم الغلام الحلقة الأولى

مسلسل بيت أم الغلام
مسلسل بيت أم الغلام

تتعاون الفنانة منة شلبي، مع إنرجي لأول مرة في موسم رمضان 2024، حيث تقدم مسلسل بيت أم الغلام .
 

وفي الحلقة الأولى من مسلسل "بيت أم الغلام"، بدأت الأحداث بترك منزلها هي وابنها بعد وفاة زوجها الذي تزوج عليها بامرأة أخرى وباع لها شقتهم، وتركهما بدون أموال. 
 

اضطرت الأم فرح (منة شلبي) وابنها سليم الانتقال إلى منزل أسرتها التي تركته منذ سنوات، لتواجه أقاربها الذين لم تلتقيهم منذ سنوات، وتعاملهم بشكل قاسي. 
 

وقالت زهرة رامي: «منة شلبي كان عندها هدف يكون محتوي المسلسل موجه للأم والطفل بشكل أكبر، وكانت ترغب في توجيه أفكار تخص الأم والأبن بشكل أكبر».
 

وقالت زهرة رامي: «أنا سعيدة بهذه الفكرة والمحتوى خاصة إنه موجه بشكل كبير للأسرة»، مسلسل «بيت أم الغلام» وهو من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج مصطفى منير.
 

مواعيد إذاعة بيت أم الغلام

يذاع مسلسل بيت أم الغلام، يوميًا في رمضان الساعة 3:00 عصرًا، والإعادة 6:05 مساءً و2:30 صباحًا بدون فواصل.

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