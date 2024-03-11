منة شلبي أرملة في بيت أم الغلام الحلقة الأولى

تتعاون الفنانة منة شلبي، مع إنرجي لأول مرة في موسم رمضان 2024، حيث تقدم مسلسل بيت أم الغلام .



وفي الحلقة الأولى من مسلسل "بيت أم الغلام"، بدأت الأحداث بترك منزلها هي وابنها بعد وفاة زوجها الذي تزوج عليها بامرأة أخرى وباع لها شقتهم، وتركهما بدون أموال.



اضطرت الأم فرح (منة شلبي) وابنها سليم الانتقال إلى منزل أسرتها التي تركته منذ سنوات، لتواجه أقاربها الذين لم تلتقيهم منذ سنوات، وتعاملهم بشكل قاسي.



وقالت زهرة رامي: «منة شلبي كان عندها هدف يكون محتوي المسلسل موجه للأم والطفل بشكل أكبر، وكانت ترغب في توجيه أفكار تخص الأم والأبن بشكل أكبر».



وقالت زهرة رامي: «أنا سعيدة بهذه الفكرة والمحتوى خاصة إنه موجه بشكل كبير للأسرة»، مسلسل «بيت أم الغلام» وهو من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج مصطفى منير.



مواعيد إذاعة بيت أم الغلام

يذاع مسلسل بيت أم الغلام، يوميًا في رمضان الساعة 3:00 عصرًا، والإعادة 6:05 مساءً و2:30 صباحًا بدون فواصل.