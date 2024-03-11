انطلاق مسلسل "فبركة" لأحمد حلمي على "نجوم إف إم"

يقدم الفنان أحمد حلمي، مسلسله الإذاعى "فبركة"، عبر إذاعة "نجوم إف إم" طوال شهر رمضان الكريم، حيث يتم بثه فى الساعة الـ 4:50 عصراً، على أن يُعاد فى الساعة 9:00 مساءً.

ويشارك مع النجم أحمد حلمي في بطولة مسلسل فبركة، كل من هنا الزاهد، سوسن بدر، طه دسوقي، محمد رضوان، سينتيا خليفة، سامي مغاوري، نور قدري، إيمان السيد، علي صبحي، والإعلامية إنجي علي، وتأليف نوران نصار، وإخراج صفي الدين حسن، وإنتاج TMS للإنتاج الفنى.

يذكر أن أحمد حلمي، قدم مؤخرا مسرحية جديدة تحمل اسم "تييت" ضمن فعاليات موسم الرياض، وعرضت على مسرح أبو بكر الشدي، وتدور أحداثها حول مدرس تاريخ يجسّد دوره حلمي، يعيد التفكير فيما يقدمه من معلومات تاريخية للطلاب، بسبب كلمة قالها له أحد الأطفال (يلعب دوره جان رامز)، تتسبب في تغيير مجرى حياة الأستاذ.

ويشارك في بطولة مسرحية "تييت" هنا الزاهد وحمدي المرغني ومحمد رضوان، تأليف ضياء محمد، إنتاج حمدي بدر، إخراج هشام عطوة.

كما قدم أيضا العرض المسرحي ميمو، في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وحققت نجاحا كبيرا وقت عرضها.

وتدور أحداث مسرحية ميمو، حول شخصية (مسعود) المهمش من أسرته والمجتمع حينما يقرر النجاح وإثبات نفسه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ما يحدث مختلف تمامًا عن توقعاته وخطته التي رسمها لنفسه.

مسرحية ميمو، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة، ويشارك النجم أحمد حلمي البطولة كلا من : هنا الزاهد، احمد رزق، هنا شيحة، حمدي الميرغني، نور ايهاب.