إصابة 14 عامل في حادث انقلاب سيارة نقل بطريق القاهرة –اسيوط

أصيب 14 عامل فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق القاهرة- اسيوط الصحراوي الغربي ، بعد مدخل جرزا باتجاه القاهرة ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، و تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة طامبه بتلقيه اخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة، تفيد تلقيها إشارة من مرفق الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق القاهرة- اسيوط الصحراوي الغربي عند مدخل جرزا، بدائرة المركز، ووجود مصابين.

تفاصيل الحادث

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وكشفت المعاينة الأولية الحادث نتيجة بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة على السيارة فانقلب في نهر الطريق , وتبين أنّها كانت تنقل 14 عاملا وعاملة في أحد المصانع ،واسفر الحادث عن إصابة كل من محمود احمد عبد المحسن 20 سنة ، مصاب اشتباة كسر بالزراع الأيمن وسحجات متفرقه بالجسم ، ومحمد محمود معوض 19سنه مصاب بجروح وسحجات متفرقه بالجسم ، وندا احمد سيد علي 21ع سنة مصابه باشتباه اصابة بالعمود الفقري ، وغادة رجب عبد الحفيظ 15 سنة سحجات متفرقه بالجسم ، زكري جمعه عطيه 1 سنة مصاب باشتباه كسر بالكوع الأيسر ، وياسمين ربيع محمد محمود 16 سنة مصابه باشتباه كسر بالزراع الأيمن ، وإصابة احمد محمود سيد علي 45 سنة اشتباه ما بعد الارتجاج وحرج قطعي بفروة الرأس ، ورحمه صابر 15 سنة اشتباه كسر بالكتف ، وليالي صابر رمضان 13 سنة اشتباه كسر بالساعد الأيسر ،واسماء رجب سيد 30 سنة اشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي ، وفاة محمود قطب 15 سنة جرح قطعية حوالي 2سم اعلي العين اليمني ، اية عيد عياد 17 سنة اشتباه ما بعد الارتجاج ، وسماح علي محمد 35 سنة مصابه بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم ، وشيماء احمد محمد 14سنه مصابة بكدمه بالكتف الأيمن .

تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج اللازم، كما تمت إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية بعد توقفها. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.