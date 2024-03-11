الزاهد: إقبال المواطنين على معارض أهلًا رمضان بالشرقية

قال المهندس محمد الزاهد رئيس الغرفة التجارية بالشرقية، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد وعضو مجلس النواب السابق، إن معارض أهلاً رمضان والتي تم إقامتها بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تضم كافة السلع الغذائية وياميش رمضان واللحوم والأسماك ومنتجات الألبان أمام المواطنين بأسعار مخفضة عن السوق تتراوح ما بين 20 إلى 25 %؛ وبجودة عالية، وذلك في إطار التعاون بين المحافظة والغرفة، لمكافحة الغلاء، وتخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط ومحدودي الدخل.

وأضاف رئيس الغرفة أنه تم إطلاق مبادرة لتخفيض أسعار السلع والمواد الغذائية داخل معرض أهلا رمضان المُقام بشارع الفتح بمدينة الزقازيق بجوار مستشفى المبرة، حيث تم تخفيض سعر كيلو اللحم البلدي الطازج ليصبح بـ ٣٢٠جنيه بدلاً من ٣٤٠ جنيه، وتخفيض سعر زجاجة زيت القلي سعة لتر لتصبح ٦٧ ج بدلاً من ٧٥ ج، وتخفيض سعر لتر زيت دوار الشمس ليصبح بـ ٧٠ ج بدلاً من ٨٨ ج، وتخفيض سعر كيلو الفول البلدي ليصبح ٥٠ج بدلاً ٥٥ ج، وتخفيض سعر كيلو المكرونة ليصبح ٢٨ ج بدلاً من ٣٣ج، وتخفيض سعر كيلو اللوبيا المستوردة ليصبح ٨٥ ج فقط بدلاً من ١٠٠ ج، وذلك تيسيراً على المواطنين ورفع العبء والمعاناة عن كاهلهم.

وكان محافظ الشرقية قد تابع مع المهندس محمد الزاهد رئيس الغرفة التجارية بالشرقية حركة البيع والشراء بمعارض أهلاً رمضان، وذلك للتأكد من توافر السلع الضرورية والأساسية للمواطنين، والإلتزام بالبيع طبقاً لقائمة الأسعار الإسترشادية، مع وضع التسعيرة على المنتجات المعروضة، مشدداً على إتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن معارض "أهلا رمضان" والتي أقامتها المحافظة بجميع المراكز والمدن والاحياء، بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين وكبار التجار برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ تشهد اقبالاً متزايداً من المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع والمواد الغذائية، بأسعار مخفضة عن نظيراتها بالخارج.

FB_IMG_1710160714255

FB_IMG_1710160717925