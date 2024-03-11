جاياردو يستقر علي 4 أجانب لخوض الكلاسيكو ضد الهلال

أستقر مارسيلو جاياردو المدير الفني لفريق اتحاد جدة على اختيار 4 لاعبين أجانب للمواجهة المرتقبة أمام الهلال السعودي في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، والذي يجمعهما مساء غدٍ الثلاثاء في جدة.

جدير بالذكر أن فريق اتحاد جدة خسر في مباراة الذهاب في الرياض بنتيجة 2-0 ويسعى لتجاوز تلك الخسارة وسط ظروف صعبة وغياب أكثر من لاعب بسبب الإصابة، وقد أضيف لهم نجولو كانتي بعد طرده في لقاء الذهاب.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية أن جاياردو استقر على اختيار أحمد حجازي وفابينيو وعبد الرزاق حمدالله وجوتا، حيث اعتمد عليهم في المناورة الأخيرة التي جرت خلال مران أمس الأحد.

موعد مباراة الهلال والاتحاد

من المقرر أن يطلق الحكم صافرة بداية القمة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع مباراة الهلال والاتحاد في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2024 من داخل السعودية على قناة SSC 1 HD.