الهلال السعودي يستعيد نجم الفريق قبل كلاسيكو الاتحاد

تلقي المدرب الأرجنتيني خيسوس المدير الفني لفريق الهلال السعودي، دفعة معنوية قوية قبل ساعات من الكلاسيكو المنتظر ضد اتحاد جدة. والذي يجمعهما غدا الثلاثاء، في كلاسيكو سعودي بإياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

حيث كشفت تقارير صحفية عن جاهزية سالم الدوسري، نجم الهلال، للمشاركة مع فريقه في الكلاسيكو المرتقب أمام اتحاد جدة.

وكان سالم قد تعرض لكدمة في الركبة في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي، التي فاز بها الهلال (2-0).

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن سالم الدوسري تعافى من الإصابة، وشارك في الجزء الأول من التمارين الجماعية أمس الأحد قبل مواجهة الاتحاد.



ويعتبر سالم الدوسري صاحب ال (32 عاما) من أهم الأعمدة الرئيسية التي يعتمد عليها خيسوس في تشكيلته حيث شارك في 30 مباراة مع الهلال هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 14 هدفا وصنع 5 أهداف.