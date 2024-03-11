افتتاح معرض " رمضان يجمعنا " بتعليم الاسماعيلية

افتتح محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية و سامي فضل وكيل المديرية معرض " رمضان يجمعنا " والذي نظمة توجيه المجال الصناعي برئاسة علاء حسونه الموجه العام

وضم المعرض العديد من الأعمال الخشبية المميزة والتي تعبر عن عادات وتقاليد شهر رمضان وملامح الشهر الكريم وهي أعمال من إبداع وتصميم توجيه المجال الصناعي وفريق العمل الذي ضم لمياء حسن موجه اول المديرية ومحمود سعد موجه إدارة القنطرة شرق و ايمن احمد علي معلم خبير و ناهد احمد رياض معلم اول مجال صناعي .

واشاد د. محمد بحيري وكيل الوزارة بالأعمال التي جاءت معبرة عن تميز المجال الصناعي وتعكس الفاعليات والأعمال المرتبطة بشهر رمضان منها فوانيس ونتائج وماكيت يعبر عن المسجد مدفع رمضان وغيرهم من الأعمال.

وكانت المدرسة المنتجة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية أقامت الاسبوع الماضي معرض منتجات المدارس والطلاب في المراحل التعليمية المختلفة بمدرسة الشيخ زايد الاعداديه بنات بمشاركة أقسام المدرسة المنتجة بالادارات التعليمية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم ويوم الأم .

و ضم المعرض منتجات غذائية وياميش رمضان وملابس وهدايا عيد الأم وادوات منزلية وغيرها من المنتجات التى تلزم كل بيت بأسعار مخفضة .

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والمدرسة المنتجة شعار رفعته وزارة التربية والتعليم المصرية لإقامة مشاريع إنتاجية داخل المدارس، يديرها الطلاب والمدرسون بهدف تربية رجال أعمال ناجحين من الطلاب يمكنهم إقامة مشاريع مشابهة لها عند انتهاء دراستهم. وتفيد في نقل الخبرة من المعلمين للطلاب وتوفر جو طبيعي لتعلم إدارة المشاريع الناجحة. وهذه الفكرة قائمة على استراتيجية التعلم القائم على المشروعات.