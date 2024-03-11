«الوفد» تحاور نجوم رمضان

بين التاريخ والكوميديا والدراما الاجتماعية (1)

ينطلق اليوم المارثون الرمضانى الدرامى الأشهر والأكثر متابعة على مدار العام، يتنافس فيه 31 مسلسلاً مصرياً، بين التاريخى والكوميدى والدراما الشعبية والصعيدية، ليعتبر الموسم الأكثر تنوعاً على مدار العام.

يشهد هذا الموسم العديد من الظواهر أبرزها، التغلب على المط والتطويل بتقديم مسلسلات الـ15 حلقة، وكذلك يمثل عودة لكثير من النجوم والمخرجين والمؤلفين الكبار الذين غابوا عن الشاشة لسنوات طويلة، ويشهد أيضا عدداً من البطولات المنفردة لبعض النجوم الشباب الذين حجزوا لنفسهم مكاناً على الشاشة.

«الوفد» تقدم دليل دراما رمضان هذا العام، وتحاور النجوم ليكشفوا أدوارهم وكواليس اختياراتهم، والصعوبات التى واجهوها خلال التصوير، والقنوات المشاركة، ورؤيتهم لشكل المنافسة هذا العام.

1 – الحشاشين- dmc

فتحى عبدالوهاب: «الحشاشين» ملحمة تاريخية بلغة سهلة

فتحي عبدالوهاب

قال الفنان فتحى عبدالوهاب، إن العمل هو دراما تاريخية تدور أحداثها فى 30 حلقة فى عهد المستنصر بالله الفاطمى، وهى فترة ثرية فيها العديد من التفاصيل، وتصوير العمل تم بملابس وديكور هذه الفترة، واستمررنا فى تصوير العمل لمدة عامين حتى يخرج بهذا الشكل، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور.

وأضاف أن شخصيته بها العديد من التفاصيل والصعوبات، حيث إنها شخصية حقيقية، لكن المؤلف عبدالرحيم كمال صاغ السيناريو بشكل مبهر، وهذا ما اعتدت عليه فى التعاون معه.

وعن دوره قال، الوزير نظام الملك هو أحد أشهر وزراء السلاجقة، وكان وزيراً لألب أرسلان وابنه ملكشاه، ولم يكن وزيراً لامعاً وسياسياً ماهراً فحسب؛ بل كان داعياً للعلم والأدب محباً لهما، وهو من أسس لفكرة المدارس النظامية، وكان احد ابرز الوزراء فى عصره، وهو الخصم الرئيسى لرئيس الحشاشين الذى يقدمه كريم عبدالعزيز فى المسلسل.

وأكد عبدالرحيم كمال مؤلف العمل، أن لغة الحوار فى المسلسل ستكون «لغة بيضا» أى اللغة الفُصحى الأقرب للعامية المصرية حتى تكون قريبة وسهلة ومفهومة للمُشاهد، مشيراً إلى أن العمل دراما تاريخية مقدمة بأسلوب عصرى أتمنى أن ينال إعجاب الجمهور.

البطولة: «الحشاشين» تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج الشركة المتحدة، وبطولة كريم عبدالعزيز، فتحى عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر على ماهر.

2- فراولة – الحياة

نيللى كريم: «فراولة» نصيحة ل اكتسا ب الطاقة الإيجابية

تتحدث نيللى كريم عن مشاركتها فى رمضان بمسلسل «فراولة» قائلة: أعجبنى فى العمل أحداثه الكوميدية، وكنت أبحث عن سيناريو كوميدى للابتعاد عن الأعمال التراجيدية التى قدمتها على مدار 10 سنوات، والنجاح الكبير الذى حققه بمسلسل بـ100 وش «فتح نفسى» وجعلنى أبحث عن عمل كوميدى هذا العام، خاصة أننى فى الحياة شخصية كوميدية.

وعن رسالة العمل قالت، شخصية فراولة هى فتاة طموحة تبحث عن طريق للتمرد على اسرتها، حيث انها ابنة لحارس عقار وترفض واقعها المؤلم بحثاً عن حياة أرستقراطية، وتنجح فى أن تكون سيدة أعمال بعد مواجهة العديد من التحديات وعالمة طاقة.

وعن احداث العمل، قالت الاحداث كلها تدور فى 15 حلقة، وأنا سعيدة لاتجاه الدراما فى الآونة الأخيرة لتقليص عدد الحلقات، فهذا سيخلق فرصة لكثير من النجوم لتقديم أعمال.

البطولة: نيللى كريم وشيماء سيف، صدقى صخر، علا رشدى، أحمد فهيم، دنيا سامى، حجاج عبدالعظيم، ولبنى ونس، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على.

3- عتبات البهجة-dmc

يحيى الفخرانى: «عتبات البهجة» دراما مناسبة لتجميع الأسرة

يحيى الفخراني

قال النجم يحيى الفخرانى، إن الدراما التليفزيونية بطبعها مختلفة عن السينما، وأهم ما فيها أنها مناسبة لتجميع الأسرة، وهو الهدف الأساسى الذى يعمل من أجله الفنانون.

وأضاف أنه يراعى دائماً فى أعماله أن تكون للأسرة، وهو أمر نابع من تقديره وتعظيمه لها، فهو مثل كل المصريين والعرب عموماً يحبون لمة العيلة. متابعاً: «تحمست للعمل، ولا أرى أن تقديم مسلسل من 15 حلقة فى رمضان بمثابة مخاطرة كما يعتقد البعض، فالأمر أن يكون العمل قابلاً لإنتاج 30 حلقة، وما دام لا يتحمل ذلك فالأفضل أن يكون موجزاً، وقالب عتبات البهجة لا يتحمل أكثر من 15 حلقة».

بطولة: الفنان الكبير يحيى الفخرانى، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخى، هنادى مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسى، علاء زينهم، محسن منصور، وعدد كبير من الفنانين، والمسلسل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب إبراهيم عبدالمجيد، وسيناريو وحوار ومعالجة درامية للدكتور مدحت العدل، وإخراج مجدى أبوعميرة، وإنتاج العدل جروب.

4- صدفة - الحياة،cbc ، القاهرة والناس

خالد الصاوى: العمل كوميديا خفيفة مثيرة

قال الفنان خالد الصاوى إن مسلسل صدفة من الأعمال الكوميدية المميزة التى شارك فيها على مدار مشواره الفنى، متمنياً أن تنال اعجاب الجمهور.

وعن شخصيته ضمن أحداث العمل قال أجسد شخصية «فؤاد مهران»، مصفف الشعر، وصاحب سلسلة صالونات شهيرة فى مصر والوطن العربى، وتجمعه الصدفة بريهام حجاج لتخبره بسر خطير، وتنقلب الأحداث.

مسلسل «صدفة» بطولة: ريهام حجاج، عصام السقا، خالد الصاوى، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، وعدد آخر من الفنانين، تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز، وتدور أحداثه فى 30 حلقة.

5- حق عرب - قنوات on

أحمد العوضى: عرب السويركى شخصية واقعية من المجتمع

قال الفنان أحمد العوضى عن شخصيته فى مسلسل «حق عرب»، أفضل دائماً تقديم الشخصيات التى تعبر عن الشباب فى المجتمع المصرى، وهو ما وجدته فى شخصية عرب السويركى، فهو شخصية قريبة من الناس واقعية. وهى قضية صراع العائلات.

وأشار «العوضى» إلى أنه بعد النجاح الذى حققه فى شخصية الصعيدى العام الماضى فى مسلسل «ضرب نار»، والشخصية الشعبية فى مسلسل «اللى ملوش كبير» قرر أن يبحث عن دور مختلف بشرط أن يكون قريباً من الفئة الأكثر انتشاراً فى المجتمع المصرى وهو ما وجده فى سيناريو مسلسل «حق عرب».

البطولة: أحمد العوضى، دينا فؤاد، سلوى عثمان، هدى المفتى، وليد فواز، رياض الخولى، وفاء عامر من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق 30 حلقة.

6- سر إلهى – قنوات النهار

روجينا: نناقش قضية الخيانة الزوجية

قالت روجينا إن مسلسل «سر إلهى» يناقش فكرة قريب من الناس، فهو يناقش قضية تتعرض لها العديد من السيدات وهى الخيانة الزوجية، وأثر ذلك على المجتمع ما أدى بشكل كبير إلى زيادة نسبة الطلاق، ولكن بتناول مختلف.

وأضافت روجينا أن شخصيتها بالمسلسل اسمها «نصرة»، غير محبة للأموال وهى سيدة متزوجة تتعرض للخيانة والغدر من أقرب الناس إليها، ثم تقرر الانتقام ممن ظلمها، موضحة أن كثرة الأموال تجعل الإنسان أنانيًا ومتكبرًا ونمرودًا، وهى شخصية مختلفة عن أى شخصية قدمتها.

البطولة: روجينا، أحمد مجدى، محمد ثروت، أحمد بدير، مراد مكرم، مى سليم، محمود حجازى، نهى عابدين، رنا رئيس، محمود الحدينى، صلاح عبدالله، ميمى جمال، أحمد سلامة، محسن منصور، مريم أشرف زكى، يوسف الأسدى، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

7- صلة رحم: mbc

إياد نصار: تجربة إنسانية عن تأخر الانجاب

أكد الفنان إياد نصار أن ما يميز مسلسله الجديد «صلة رحم»، أنه تحد جديد بالنسبة له، حيث يبحث عن المغامرة دائماً فيما يقدمه.

وأكمل: «أنا أحب المغامرة، وخوض تجارب جديدة، فتلك التجارب جعلتنى أهتم أكثر بتقديم موضوعات تمس المواطن، وتتقاطع مع هموم الناس، هذا النوع من الهموم جائز، فأنا احب أن أخوض التجارب الإنسانية التى تخص الكل وليست مقتصرة على جمهور معين، وأعد الجمهور بأنه سيفاجأ بالفكرة التى نطرحها من خلال المسلسل وطريقة طرحها».

وأَضاف: «مسلسل «صلة رحم» يتناول قضية مهمة وشائكة، وهى تأجير الأرحام، التى لم يتم تقديمها من قبل من خلال عمل كامل بكل ملابساته بهذا الوضوح، فقصة المسلسل تشبه كرة الثلج، عندما نقدم قرارات صغيرة فى حياتنا بدون معرفة توابعها، وتظل التوابع تتضخم حتى تتحول لمأساة، تلك هى المعالجة التى يتناولها المسلسل».

البطولة: إياد نصار، يسرا اللوزى، أسماء أبواليزيد، ومحمد جمعة، وعابد عنانى، ونبيل نور الدين، وهبة عبدالغنى، وعمرو القاضى، وداليا خليف، وريام كفارنا، وسلوى محمد على، ومحمد دسوقى، وصفاء جلال، وبتول حداد، ومحمد السويسى، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادى، وإنتاج صادق الصباح.

8- العتاولة- mbc

طارق لطفى: مغامرة شعبية وتحدٍّ حديد

قال الفنان طارق لطفى إن مسلسل العتاولة هو مغامرة وتجربة مختلفة تماماً على جميع أبطال العمل.

وعبر لطفى عن حماسته لتأدية الشخصية الشعبية بهذا الشكل لأول مرة، وقال الشخصية تمثل تحدياً بالنسبة لى، لأن الشخصيات الشعبية لها خصائص أخلاقية معينة وتتمتع بالشجاعة، ولغة جسد معينة، ومصطلحات رائجة مختلفة عما قدمته فى الأدوار السابقة.

وعن تعاونه مع أحمد السقا من جديد بعد آخر أفلامهم عن العشق والهوى قال أحمد بمثابة أخ لى، ومن ألطف الأشخاص الذين تلتقى بهم فى الحياة، وكنت مدركاً بأن كواليس العمل ستكون ممتعة.

وعن مصطلح «العتاولة» قال هما شقيقان خضر ونصار، متقاربان ويكملان بعضهما البعض، كل منهما لديه وظيفته الخاصة فى القصة لدرجة أن غياب أحدهما يتسبب بخللٍ ما، والصراع فى العمل هو محاولة لعدم الانفصال، وليس بهدف أن يحل أحدهما مكان الآخر أو يأخذ مكانةً أعلى من الآخر.

المسلسل إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة صلاح عبدالله وسامى مغاورى وباسم سمرة وبطولة أحمد السقا، طارق لطفى، مى كساب، زينة، هدى الأتربى.

9- لانش بوكس - قنوات النهار

غادة عادل: نراهن على كوميديا الموقف

قالت الفنانة غادة عادل إن مسلسل «لانش بوكس» من نوعية الدراما اللايت كوميدى، ويميل إلى الفانتازيا، وتدور قصته حول 3 سيدات تجمعهن الظروف ليكوِّن عصابة، وأضافت أن العمل مأخوذ عن قصة أجنبية، ولكن بكوميديا مصرية تعتمد على المواقف، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور ويتقبلنى ككوميديانة.

يحكى مسلسل «لانش بوكس» عن 3 سيدات، شقيقتان وصديقتهما، واحدة ربة منزل وعاملة بسوبر ماركت وأخرى بمستشفى، تضطرهن الظروف للتورط فى سرقة، مع اعتقادهن بأن الأمور ستتحسن، لكن المفاجآت السيئة تتوالى بإطار لايت كوميدى.

البطولة: تأليف عمرو مدحت، إخراج هشام الرشيدى، بطولة غادة عادل، فدوى عابد، جميلة عوض، أحمد وفيق، أحمد الشامى، هشام إسماعيل، عمرو رمزى، والمطرب شاهين وأسامة أبوالعطا، وأحمد الشامى.

10- «إمبراطورية ميم». . دى إم سى

حلا شيحا: عودة للكلاسيكيات

قالت الفنانة حلا شيحا إن مسلسل امبراطورية ميم هو إحدى كلاسيكيات السينما المصرية المأخوذ عن الرواية الأدبية لإحسان عبدالقدوس، والعالم العربى أجمع شاهد الفيلم وارتبط به، وهذا هو التحدى الذى يقدمه صُناع العمل، بإعادة الرواية من جديد ولكن بشكل مختلف تماماً.

وأضافت: دورى موجه لكل ست تمر بظروف أنها تكون مطلقة ولديها أولاد، وكيف تربيهم تربية سليمة.

وقالت إنها وافقت على دورها فى المسلسل بسبب قربه من للناس، مضيفة: أعجبنى الدور لانه يتماس مع عدد كبير من السيدات فى المجتمع.

وتدور أحداث العمل فى 30 حلقة حول أب يتمرد أولاده عليه ويرغبون فى عمل انتخابات واختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب ويفاجأ بأنهم اختاروه حاكمًا للبيت، كدليل على حبهم له.

البطولة: إخراج محمد سلامة، وبطولة خالد النبوى ونور النبوى، وحلا شيحا ونشوى مصطفى ومحمود حافظ، تأليف محمد سلمان عبدالمالك.

11- الكبير أوى 8.. قنوات أون

رحمه أحمد: هدفنا إسعاد الجمهور

كشفت الفنانة رحمة أحمد فرج، عن تقديم فريق مسلسل الكبير للعديد من المفاجآت للجمهور، وأضافت أن العمل أكثر ما يميزه أنه من واقع المجتمع، رغم أن الديكور فى المزاريطة فإن كل الإفيهات والألعاب الموجودة فى المجتمع ونعيشها فى حياتنا الطبيعية نراها على الشاشة مع الكبير، لأن العمل يحمل أحداثًاً كوميدية وقصصًا لا تنتهى بين شخصيات المسلسل.

وأضافت رحمة أحمد التى تقدم شخصية مربوحة قائلة، أكثر ما يعجبنى فى شخصية مربوحة هو «الجلاليب» التى ترتديها فى الدوار.

البطولة: إخراج أحمد الجندى، ويشارك فى بطولته أحمد مكى، محمد سلام، هشام إسماعيل، رحمة أحمد، حسين أبوحجاج، وتدور أحداثه فى إطار من الكوميديا.

12- محارب.. cbc - المحور

حسن الرداد: أكافح الظلم

قال الفنان حسن الرداد، عن مسلسل محارب، إن جذور شخصية البطل التى يجسدها صعيدية، لكنه لم يعش فى الصعيد، لافتاً إلى أن كفاحه فى المسلسل ليس كفاح رحلة صعود بل هو كفاح ضد ظلم وفى سبيل تحقيق مبادئ معينة.

وأجسد فى المسلسل شخصية سائق ميكروباص يواجه العديد من المواقف، وما ينتج عنها من صراع.

البطولة، حسن الراداد، وأحمد زاهر، وفاء عامر، آيتن عامر، شيرى عادل، كريم عفيفى، وفاء عامر، ماجد المصرى، سلوى عثمان، نور محمود، وجار التعاقد مع باقى النجوم خلال الفترة الحالية، إخراج شيرين عادل، ومن إنتاج أحمد السبكى.

13- بـ 100 راجل.. النهار والقاهرة والناس

سمية الخشاب: أجسد شخصية كل ست مصرية

قالت الفنانة سمية الخشاب، إن مسلسل بـ 100 راجل يحكى حكاية كل ست بـ100 راجل فى حياتها، تقف وحدها وتتحمل مسئولية نفسها، وأنا سعيدة بالشخصية لأن سيدات مصر جميعاً بـ100 راجل.

وعن شخصيتها فى المسلسل أكدت: غالية أبوالدهب، شخصية قوية، بنت بلد، بنت الحارة الشعبية حيث تدور الأحداث، تواجه العديد من الأزمات فى حياتها، دور مركب وصعب، وسائقة ميكروباص.

البطولة: سمية الخشاب، سلوى خطاب وباسم سمرة وصلاح عبدالله من إخراج إبرام نشأت وتأليف محمود حمدان.

14- مسار إجبارى- on

أحمد داش: نقدم قصة كفاح شباب مصرى

قال الفنان الشاب أحمد داش، إن مسلسل «مسار إجبارى» يرصد جزءاً من أزمات الشباب بشكل درامى مكثف.

وكشف داش عن دوره قائلًا: أقدم دور شاب متطلع للمستقبل وبشوش، ويفكر كيف يجلب الأموال لكى يعيش حياة مستقرة ويكافح بالدخول فى مشاريع ولكن يتعرض لظروف حياتية صعبة تغير من واقعة البسيط.

البطولة: تدور أحداثه فى 15 حلقة، بطولة أحمد داش، وعصام عمر، وهى بطولة شبابية للثنائى أحمد داش وعصام عمر، بمشاركة صابرين تأليف د. باهر دويدار وإخراج نادين خان، إنتاج الشركة المتحدة.

15 - خالد نور وولده نور خالد - إم بى سى

شيكو: فانتازيا الخلافات الزوجية

قال الفنان الكوميدى شيكو إن أحداث مسلسل خالد نور وولده نور خالد تدور فى اطار من الفانتازيا، وقال: العمل يرصد الخلافات الزوجية ولكن بشكل كوميدى وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور، وهو عمل بعيد تماماً عن أجزاء مسلسل اللعبة.

المسلسل من إخراج محمد أمين والذى سيكون أول عمل درامى له، من تأليف كريم كمز، وبطولة كريم محمود عبدالعزيز وشيكو وصلاح عبدالله وتدور أحداثه فى 15 حلقة.

16- مليحة - قناة الحياة

ميرفت امين: نرصد المأساة الفلسطينية

النجمة ميرفت امين تعود بـ«مليحة» للدراما التليفزيونية، وقالت إن العمل يحكى مأساة أهلنا فى فلسطين، وقالت العمل يتناول قصة أسرة فلسطينية غادرت فلسطين المحتلة، عقب أحداث الانتفاضة الثانية لتستقر لعدة سنوات فى ليبيا، وبعد أحداث ليبيا عام 2012 تحاول الأسرة العودة إلى قطاع غزة عن طريق الأراضى المصرية، لكنهم يواجهون العديد من الصعوبات والتحديات، لتلتقى مليحة وعائلتها بضابط حرس الحدود المصرى «أدهم»، فتنقلب حياة كل منهم رأسًا على عقب، ويكون لأدهم دور كبير فى رحلتهم.

المسلسل بطولة: النجمة ميرفت أمين والنجم دياب، الفنانة الفلسطينية سيرين خاس، أشرف زكى، أمير المصرى، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف رشا الجزار، وإخراج عمرو عرفة، وتجسد شخصية مليحة الفنانة الفلسطينية سيرين خاس.

17- نعمة الأفوكاتو.. إم بى سى

مى عمر: تدربت على المرافعات لتقديم دور المحامية

أكدت مى عمر أن صعوبة دورها فى «نعمة الأفوكاتو» تعود إلى طبيعة الشخصية، لأن هناك الكثير من المُصطلحات القانونية والمرافعات الطويلة التى يجب أن تكون دقيقة جداً، وقالت: «كنت طوال التصوير أتدرب مع مصحح لغة ومستشار قانونى قبل كل مشهد، ثم أقوم بمراجعته بعد التصوير وهو جهد مضاعف علينا جميعاً، وأحياناً كان المشهد الواحد يستغرق ست ساعات».

أشارت مى عمر إلى أن أصعب المشاهد التى واجهتنا أثناء التصوير كان مشهداً داخل أحد القبور، وهو كان فى غاية الصعوبة والألم النفسى، وأحتاج لمجهود كبير جداً لكى أتماسك ولتأدية الدور بصورة سليمة.

البطولة: مى عمر وأحمد زاهر وأروى جوجة وكمال أبورية وسلوى عثمان وسامى مغاورى من إخراج محمد سامى وتأليف محمد سامى ومهاب طارق وتدور أحداثه فى 15 حلقة.

18- جودر ألف ليلة وليلة- دى إم سى

ياسر جلال: نعُرّف الأجيال بشخصية شهريار

كشف ياسر جلال عن تفاصيل المسلسل قائلاً: «يتناول العمل حكاية حكيم مصرى، بارع فى دراسة العلوم، وبمحض المصادفة يتوصل إلى أربعة كنوز، مَن يسيطر عليها يتحكم فى العالم».

وواصل ياسر جلال حديثه قائلاً: «عندما يتقدم الرجل الحكيم بالعمر، يتملكه الخوف من وقوع الكنز فى أيادٍ شريرة، وتدفعه الحكمة إلى اختيار حروف بشكل عشوائى ليظهر له اسم «جودر» من مصر، وعندما يولد جودر تحاول قوى الشر السيطرة عليه، للوصول إلى الكنوز الأربعة إلا أن قوة الخير دائماً تنصفه على الأشرار».

وأوضح ياسر جلال أن المغزى من اسم جودر، سيظهر للجمهور بشكل واضح من أحداث الحلقة الأولى، وأشار أيضاً إلى أن البناء الأساسى للعمل مأخوذ من كتاب «ألف ليلة وليلة» لكن المؤلف أحدث تغيراً كبيراً، وقام بتطوير الحدوتة بشكل رائع.

أجواء مسلسل (جودر) تدور بين الواقع والخيال، والحقيقة والسحر، والتى تدخل بالمشاهد إلى عالم ألف ليلة وليلة، وحكايات شهرزاد المثيرة

البطولة: ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبدالعزيز مخيون، على صبحى، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجى، أحمد كشك، جيهان الشماشرجى، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر.

18- كامل العدد +1.. on

شريف سلامة: كوميديا العلاقات الأسرية

قال الفنان شريف سلامة إن الجزء الثانى من مسلسل «كامل العدد» به العديد من المواقف الكوميدية، التى خلقت حاجة لتقديم جزء آخر من العمل.

وأشار إلى أن المفاجآت تتزايد بزيادة الأطفال ومناقشة قضية الطلاق، والأزمات التى تحدث بين أبناء الأسرة الواحدة، مشيراً إلى أن العمل قصة متنوعة بها الدراما والمشاعر والرومانسية والكوميدى، حيث يناقش العمل المشاكل التى تواجه الرجل والمرأة بعد الطلاق، وتأثيرها على الأطفال، وذلك فى إطار كوميدى رومانسى.

البطولة: دينا الشربينى وشريف سلامة وجيهان الشماشرجى والنجمة إسعاد يونس، إخراج خالد الحلفاوى وتأليف يسر طاهر ورنا أبوالريش وتدور أحداثه فى 15 حلقة.

19- صيد العقارب - أون

غادة عبدالرازق: قضية يحبها الناس

قالت غادة عبدالرازق، إن مسلسل «صيد العقارب» هو دراما اجتماعية على غرار مسلسل ارابيسك وهو القضايا التى يحبها الجمهور، وهو السبب الاساسى الذى جعلها تختار هذا السيناريو.

وأضافت، عندما قرأت سيناريو «صيد العقارب» أعجبت وقررت تنفيذه منذ اللحظة الأولى، كاشفة عن أن باهر دويدار كتب قصته منذ 10 سنوات، وأنها عندما اطّلعت عليها طارت من السعادة وعملت مع الشركة المنتجة والمخرج أحمد حسن، لوضع خطوط العمل سريعاً، إضافة لوضع أفكار وخطوط درامية تتماشى من القصة، واختيار الممثلين.

البطولة: تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولى وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى.

20- بيت الرفاعى.. dmc

أمير كرارة: نناقش مشاكل الميراث

قال الفنان أمير كرارة إن مسلسل «بيت الرفاعى» يتناول قضية جديدة ومختلفة، أقدمها لأول مرة وهى قضية الميراث، جذبتنى الفكرة منذ قراءة السيناريو لأننى كنت أبحث عن شكل جديد وموضوع مختلف عن أعمالى السابقة.

وأضاف: المسلسل يتناول أكثر من خط درامى إلى جانب الأكشن هناك العديد من المشاهد الرومانسية والقضايا الاجتماعية.

البطولة: أمير كرارة، واحمد رزق وسيد رجب ومحمد لطفى وعمرو وهبه واخراج احمد نادر جلال، وتأليف بيتر ميمى.

21- بابا جه.. دى إم سى

أكرم حسنى: يناقش المشاكل الأسرية فى إطار كوميدى

قال الفنان أكرم حسنى إن مسلسل «بابا جه» ينتمى لنوعية المسلسلات الكوميدية الهادفة نظرًا لمناقشته دور الآباء المهم فى حياة الأبناء، ومناقشة المشاكل الأسرية فى إطار كوميدى لايت، مؤكدًا أنه يحمل العديد من المفاجآت، معربًا عن سعادته الشديدة بالتعاون مع المخرج خالد مرعى وكل فريق العمل الذى اتصف بروح التعاون والحب.

وعن رأيه فى مسلسلات الـ 15 حلقة، أكد أكرم حسنى أنه يعتبر هذه النوعية من المسلسلات تجربة مميزة، واستطاعت أن تحقق نجاحات كبيرة خلال الأعوام الماضية سواء فى موسم رمضان أو خارجه، متمنيًا أن ينال مسلسل «بابا جه» إعجاب جمهوره الذى يحرص على تقديم كل ما هو جديد له.

بطولة: أكرم حسنى، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا والأطفال هنا، وسليم مصطفى، ولافينا نادر وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعى وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

22- المداح 4.. إم بى سى

حمادة هلال: «المداح» هو الأهم فى حياتى

قال النجم حمادة هلال إن مسلسل المداح الجزء الرابع فيه مفاجآت كبيرة أبرزها ظهور الجن، وأشار إلى أن شخصية المداح هى الأهم فى حياته، معتبرًا إياها تميمة حظه، مشيرًا إلى أنه يتمنى من الله أن يوفقه ويقدم منها أجزاء كثيرة.

وأضاف هلال: «دائماً يهمنى فى تقديم العمل هو الكتابة ما الذى تقدمه جديداً فى الشخصية والعمل ككل، لأن الموضوع ليس متعباً لى فقط، لكنه متعب لكل من يتواجد فى مسلسل المداح.

البطولة: اخراج احمد سمير فرج، ويشارك فى بطولته مى سليم وخالد سرحان ومحمد دياب وفتحى عبدالوهاب.

23- بدون سابق انذار- dmc

آسر ياسين: قصة حب غيرت مجرى الحياة

قال الفنان آسر ياسين أن قصة مسلسل بدون سابق إنذار انسانية للغاية، حيث تدور أحداث المسلسل حول قصة الزوجين مروان الألفى، وهو مهندس يبلغ من العمر 34 عاماً، وزوجته ليلى التى تجسدها الفنانة عائشة بن أحمد وتعمل مهندسة لدى إحدى شركات العقارات، وتبلغ من العمر 28 عاماً، ويعيشان قصة حب مُلهمة، وبعد أن تضع «ليلى» مولودها الأول «على» بأحد المستشفيات الحكومية، وتمر الأحداث حتى الاحتفال بعيد ميلاد ابنهما السادس وتتصاعد فى إطار تشويقى، لتكتشف ان ابنها مريض بالسرطان.

البطولة: آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، إسلام حافظ، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف ألمى كفارنة، إخراج هانى خليفة.

24- المعلم - قناة الحياة

مصطفى شعبان: نكشف كواليس «تجارة السمك»

قال الفنان مصطفى شعبان إن مسلسل « المعلم» يحمل طابعاً شعبياً، حيث تدور الأحداث فى عالم تجارة السمك والصراعات داخل السوق الشهير، وأضاف أن «المعلم» به دراما تكشف عالم السوق بشكل كبير.

البطولة: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، أحمد عبدالله محمود، طارق النهرى، علاء زينهم، من تأليف عمرو الدرديرى ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل، وإنتاج سينرجى.

25- أشغال شاقة - إم بى سى

هشام ماجد: نكشف أزمات الحياة الزوجية

قال الفنان هشام ماجد إن مسلسل «أشغال شقة» يتناول بشكل كوميدى أزمات الحياة الزوجية الطبيعية، وكيف تتحول حياة العائلة.

تدور أحداث مسلسل «أشغال شقة» فى إطار كوميدى حول زوجين هما «هشام» طبيب شرعى، وإعلامية، أسماء جلال، يمران بالعديد من المواقف الكوميدية.

البطولة: هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، سلوى محمد على، مصطفى غريب، انتصار، إيمان السيد، نهى عابدين، وأنعام سالوسة من تأليف: شيرين دياب وخالد دياب، وإخراج خالد دياب.

26- قلع الحجر- النهار

محمد رياض: استعنا بشخصيات صعيدية حقيقية

قال الفنان محمد رياض إن مسلسل «قلع البحر» هو دراما صعيدية، أعود من خلاله للشخصية الصعيدية من جديد بدور العمدة فرماوى، وهى الشخصية المحببة إلى قلبى، ويكشف العمل عن عادات وتقاليد الصعيد، وهو مستوحى من أحداث حقيقية.

وأضاف أن العمل يكشف عن حقوق المرأة فى الصعيد، بشكل تشويقى درامى، والمخرج حسنى صالح استعان بشخصيات صعيدية حقيقية، واستعنا بمصحح لهجة لكى يخرج العمل بشكل ينال إعجاب الصعايدة والجمهور.

مسلسل «قلع الحجر» عدد حلقاته 30 حلقة ويضم فريق أبطاله سوسن بدر ومحمد رياض ومنى عبدالغنى وعبدالعزيز مخيون ورانيا فريد شوقى ومدحت تيخا ومروة عبدالمنعم ولقاء سويدان وحسن العدل وياسر على ماهر، والعمل إخراج حسنى صالح.

27- أعلى نسبة مشاهدة - إم بى سى

سلمى أبوضيف: نناقش سلبيات «السوشيال ميديا»

قالت الفنانة سلمى أبوضيف أن أحداث المسلسل تدور حول سلبيات «السوشيال ميديا» والكاميرا أحياناً يكون فيه كواليس من الصعب أن تتخيلها.

ويتناول مسلسل «أعلى نسبة مشاهدة» قصة واقعية حصلت لفتاة مصرية، ويسلّط الضوء على خطر «السوشيال ميديا» وكيف قادت الفتيات لمخالفة مبادئهن بغرض الحصول على المال، وتعرّضهن للابتزاز الإلكترونى.

وتتمحور أحداث العمل المؤلف من 15 حلقة حول الشابة «شيماء» وشقيقتها، واللتين تعيشان فى بيئة فقيرة جدًا وتقتحمان منصة «تيك توك» للحصول على المال؛ ما يوقعهما فى مشاكل كثيرة، ويعرّضهما للعنف القاسى من والديهما.

البطولة: سلمى أبوضيف، وليلى أحمد زاهر، وانتصار، وأسماء جلال، ومحمد محمود، ومحمد شاهين، وأحمد فهيم.

28- بقينا اثنين- النهار

شريف منير:التأثير النفسى للانفصال

قال الفنان شريف منير إن مسلسل «وبقينا اثنين» دراما كوميدية تكشف الخلافات الزوجية بشكل لذيذ وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور، وسوف يعرض فى النصف الثانى من شهر رمضان.

وأضاف أن أحداث العمل تدور فى إطار اجتماعى لايت ممزوج بالكوميديا، حول تأثيرات الانفصال بعد سنوات طويلة من الزواج، فى ظل وجود أبناء فى مرحلة الشباب، وانعكاس الأمر نفسياً على كافة أطراف الأسرة، وتحكى الأحداث علاقة زوجين يمتلكان شركة للدعاية والإعلان، وهما شريف منير ورانيا يوسف، يدخلان فى خلافات زوجية عديدة، تنتهى بهما فى النهاية بالطلاق، ثم تتطور بعدها الأحداث حيث يستعرض المسلسل حياة الزوجين بعد الانفصال والتأثير النفسى الذى يتركه فى ظل علاقتهم.

البطولة: مسلسل وبقينا اتنين من بطولة الفنان شريف منير والفنانة رانيا يوسف بمشاركة عدد من النجوم أبرزهم يوسف عثمان، نانسى هلال، تامر فرج، مروة عبدالمنعم، عمر طلعت زكريا ومن تأليف أمانى التونسى، وإنتاج كى ميديا للإنتاج كريم أبوذكرى وإخراج طارق رفعت.

29- رحيل- أبوظبى - ON

ياسمين صبرى: العمل قصة طموح نسوية

قالت الفنانة ياسمين صبرى إن مسلسل رحيل هو قصة طموح لفتاة تسعى للتطوير من نفسها والخروج من إطار الأسرة الفقيرة، إلى سيدة اعمال، وتواجه العديد من المواقف فى إطار من الدراما والتشويق، وسوف يعرض فى النصف الثانى من شهر رمضان.

البطولة: ياسمين صبرى، أحمد صلاح حسنى، محمد كيلانى، سماء إبراهيم، حازم سمير، أحمد صيام، مى القاضى، هاجر الشرنوبى.

30- كوبرا- ام بى سى

محمد امام: ندخل عالم العفاريت

قال الفنان محمد امام ان دراما كوبرا تدور فى اطار شعبى حول عالم الموروثات الشعبية، وأضاف سعيد أننى أعمل مع نجم كبير بحجم مجدى كامل، وأنه وافق يشاركنى بطولة المسلسل، فنان قدير كل مشهد معاه مباراة تمثيل، وروج لشخصية مجدى قائلاً استنوا شيخون فى رمضان إن شاء الله».

البطولة: محمد إمام، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحى، محمود عبدالمغنى، محمود البزاوى، أحمد عبدالحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، ألحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسى، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد محمود أبوزيد.

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31 – جرى الوحوش- المحور

إدوارد: المقارنة مع الفيلم ظالمة

قال الفنان إدوارد أننا نقدم مسلسل «جرى الوحوش» فى 30 حلقة فى أحداث بعيدة تماماً عن الفيلم، وقال إن الأحداث كلها تغيرت عدا الخط الرئيسى للفيلم لذلك المقارنة مع الفيلم ستكون ظالمة، وأضاف أن المسلسل يتناول تفاصيل كثيرة عن الواقع المصرى وفكرة الإيمان بالقدر والنصيب، وسوف يعرض فى النصف الثانى من شهر رمضان.

البطولة: إدوارد، نضال الشافعى، صلاح عبدالله، محمود حجازى، فادية عبدالغنى، محمود عبدالمغنى، سميرة صدقى، مروة الأزلى، محمد عز، حسنى شتا، إلهام وجدى، ومن تأليف أحمد صبحى، وإخراج عبدالعزيز حشاد.

32 - للأذكياء فقط

حمدى الميرغنى: فانتازيا فى حياة العلماء

قال الفنان حمدى الميرغنى ان مسلسل «للاذكياء فقط» هو كوميديا دمها خفيف، وقال ان احداث المسلسل تدور فى 15 حلقة فى إطار فانتازيا حول تورط بعض الشخصيات فى تجارب علمية مختلفة، وأضاف أنه سعيد بهذه التجربة التى يتعاون فيها مع المؤلفين فليمون وريمون وفادى صبحى، ويقدم عمل كوميدى يبرز الأبطال بشكل مختلف.

مسلسل «للأذكياء فقط» بطولة حمدى الميرغنى، رنا رئيس، كريم عفيفى، محمود البزاوى، ريم سامى، فكرة محمد ناير، وتأليف فليمون صبحي- ريمون صبحي- فادى صبحى، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقى، ومن إنتاج شركة ستارز ميديا، وسيعرض فى النصف الثانى من شهر رمضان.