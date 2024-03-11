حكم مُغلظ لسائق مُدان بإحداث عاهة مستديمة لزميله

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لإصابة صديقه بعاهة مستديمة والتعدي على شقيقه إثر نشوب مشاجرة بينهما بمنطقة السلام.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم س.ا سائق أصاب المجني عليه ج.م سائق في يده اليسرى إثر وقوع مشادة بينهم قام على إثرها المتهم بشل حركة المجني عليه وضربه باستخدام أداة حادة استقرت بيده، فأحدث به إصابته وتخلف عنها لديه عاهة مستديمة إعاقة يستحيل شفائها تقدر نسبتها بنحو ٣٥%.

وكان قسم شرطة السلام تلقي بلاغا بوصول المجني عليه إحدي المستشفيات وبه إصابة تسببت في عاهة مستديمة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبطهم وبمواجهته اعترف بنشوب خلاف مع المجني عليه وإصابته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المشدد 7 سنوات لعامل ونجليه بتهمة ضرب شخص حتى الموت

قضت محكمة جنايات سوهاج مساء اليوم الأحد بمعاقبة "ع.ا" عامل ونجليه "ع.ع"و"م.ع" بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامهم بضرب المجنى عليه "ع.ع" حتى الموت بدائرة مركز طهطا.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ وعضوية المستشارين محمد زين وأحمد أبو القاسم بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز طهطا عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل المجنى عليه بعد التعدى عليه بسلاح ناري قوالب طوب وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة متأثرا بإصابته، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات نبين أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بين الطرفين قاموا خلالها بإطلاق النار عليه وضربه بقوالب الطوب، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.