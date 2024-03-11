طلاب جامعة الإسكندرية يزورون مجموعة من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية

فى إطار التعاون بين جامعة الاسكندرية وإدارة التربية العسكرية بالجامعة، وتحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس الجامعة، نظمت إدارة التربية العسكرية مجموعة من الزيارات للوحدات العسكرية والمشروعات التنموية المختلفة، تضمنت هذه الزيارات قاعدة محمد نجيب العسكرية – شركة سايو فودز للصناعات الغذائية – المركز التكنولوجى للتسجيل المساحى – محطة معالجة المياه بالحمام – الشركة الوطنية للزراعات المحمية بقاعدة محمد نجيب، كما تضمنت أيضاً مجموعة من الزيارات الميدانية العلمية فى التخصصات الدراسية للطلاب لتعظيم الإستفادة منها خلال فترة دراستهم بالجامعة.

تهدف هذه الزيارات إلى تعريف الطلاب بمدى التطوير والتحديث المستمر بالقوات المسلحة، وحجم المشروعات التنموية التى تم تنفيذها خلال الفترة السابقة، وقد أعرب الطلاب خلال هذه الزيارات عن مدى إعتزازهم بالقوات المسلحة وعن حجم التطور الذى لمسوه ورغبتهم فى تكرار هذه الزيارات باستمرار.

