الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

روائع الخط العربى

خطوط: ثروت محمد
خطوط: ثروت محمد عمارة

(شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ) البقرة : 185

هنا اختار الخطاط 

(ثروت عمارة) كتابة الآية الكريمة بخط الثلث كما استخدم الخط كإطار للعمل الفنى بدلا من الزخارف وهذا الأسلوب يعطى قيمة للعمل الفنى ويبرز جمال الخط العربي، حيث استطاع الفنان تحقيق معادلة التوازن بين الكتلة والفراغ، حيث قام بكتابة الآية داخل شكل شبه مستطيل وكأنها وحدة واحدة متجانسة حيث تتداخل الحروف مع بعضها مكونة كتلة وميزان واحد بما يحقق العنصر الجمالى للوحة باحترافية عالية.

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